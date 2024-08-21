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Отдохнуть и поработать с бесплатным городским Wi-Fi: в парке «Сокольники» заработала инсталляция для работы на свежем воздухе

Столичный Департамент информационных технологий установил в городском парке культуры и отдыха «Сокольники» первую инсталляцию Moscow_Wi-Fi_Free. Это комфортная беседка с защитой от солнца и дождя, в которой можно подзарядить смартфон, поработать за ноутбуком, посмотреть новый эпизод любимого сериала или пообщаться с друзьями в соцсетях: для этого здесь работает бесплатная городская сеть Wi-Fi. Объект расположился на Песочной аллее напротив парка аттракционов. Новое пространство, как и сам парк, работают круглосуточно. Зона инсталляции будет доступна гостям и жителям столицы до конца октября. Об этом CNews сообщили представители Департамента информационных технологий города Москвы.

«Традиционно летом и ранней осенью многие столичные парки превращаются в офисы под открытым небом. Также в парках жители и гости города проводят время, общаясь онлайн с близкими людьми, смотрят фильмы и сериалы на свежем воздухе или гуляют с аудиогидом. Чтобы цифровые сервисы были еще доступнее для каждого посетителя, город установил в парках более 1,1 тыс. точек доступа к бесплатному беспроводному интернету. Только за первые шесть месяцев этого года гости и жители столицы подключились к Городской сети Wi-Fi на зеленых территориях уже более 1,9 млн раз», – сказали в пресс-службе Департамента информационных технологий города Москвы.

Городская сеть Wi-Fi работает в «Сокольниках» с 2013 г. Сегодня в парке расположено 106 точек доступа. Они находятся у Главного входа, около Фонтанной площади, вдоль Песочной аллеи, 1-й, 2-й, и 3-й Лучевой просек до Митьковского проезда, вокруг Большого розария, а также рядом с кинотеатром «Москино Сокольники». Найти ближайшую точку доступа можно на карте.

Чтобы подключиться к городской сети Wi-Fi, нужно выбрать в списке доступных сетей Moscow_WiFi_Free. После этого необходимо пройти идентификацию в браузере с помощью аккаунта на mos.ru или по СМС, а затем нажать кнопку «Войти в интернет». Идентификация в столичной сети Wi-Fi проводится один раз в три месяца.

Задать вопросы по подключению к городской сети Wi-Fi можно, позвонив на горячую линию службы технической поддержки по телефону +7 800 300-69-89.

Развитие ИТ-инфраструктуры и сетей связи для обеспечения жителям доступа к современным цифровым услугам соответствует задачам национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» и регионального проекта города Москвы «Информационная инфраструктура».

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