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Новые горизонты коммуникаций: IVA Technologies создаст систему защищенной видеосвязи в Экваториальной Гвинее

IVA Technologies, российский разработчик экосистемы корпоративных коммуникаций, и Министерство транспорта, почтовой службы и коммуникаций Республики Экваториальная Гвинея заключили меморандум о технологическом сотрудничестве.

Документ подписали генеральный директор IVA Technologies Станислав Иодковский и министр транспорта, почты и коммуникаций Экваториальной Гвинеи Онорато Эвита Ома.

Согласно достигнутым договоренностям, в качестве пилотного проекта компания IVA Technologies будет внедрять систему защищенной видеоконференцсвязи IVA MCU в ИT-структуру Министерства транспорта, почты и коммуникаций. В дальнейшем стороны планируют распространять использование защищенной видеоконференцсвязи на другие ведомства страны.

IVA Technologies обязалась участвовать в разработке дизайна дата-центра Экваториальной Гвинеи, и в дальнейшем этот проект может быть использован и в других странах региона. Кроме того, IVA Technologies поможет обеспечить африканских партнеров современными технологиями и решениями для проектов модернизации почты и почта-банка Экваториальной Гвинеи.

В рамках меморандума о технологическом сотрудничестве стороны договорились также о совместной работе в области развития информационных технологий и кибербезопасности. В том числе будут разработаны и реализованы программы обучения кибербезопасности для специалистов из Экваториальной Гвинеи.

Станислав Иодковский, генеральный директор IVA Technologies: «Сотрудничество с Экваториальной Гвинеей является важным стратегическим шагом для IVA Technologies: мы стремимся достичь качественного уровня присутствия продуктов нашей экосистемы IVA в Африканском регионе. В рамках партнерства мы внедряем ВКС-сервис IVA MCU в Министерство транспорта, почты и коммуникаций Экваториальной Гвинеи, продумываем варианты первичного набора сотрудников и запуска локального сервисного центра.

Кроме того, мы планируем активно развивать сотрудничество в сфере кибербезопасности. Мы готовы делиться своими знаниями и актуальной повесткой в этой области, а также создавать образовательные программы для ИT-специалистов региона».

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