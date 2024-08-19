ДИТ Москвы: около 20 доработок появилось в мобильном приложении «Госуслуги Москвы» за полтора года

За последние полтора года столичный Департамент информационных технологий запустил около 20 новых функций в мобильном приложении «Госуслуги Москвы», многие из них – по просьбам горожан. В приложении появилась возможность записываться на лечебные исследования, назначенные врачом, а также находить центры госуслуг «Мои Документы», доступные для посещения без предварительной записи, и многое другое. Об этом CNews сообщили представители ДИТ Москвы.

«Госуслуги Москвы» – самое первое мобильное приложение столицы. Город развивает его с 2012 г., ориентируясь в первую очередь на потребность самих пользователей. Чтобы направить свои предложения, достаточно оценить приложение и оставить комментарий. С начала года такой возможностью воспользовались уже более 300 тыс. раз. Причем средний балл, который жители поставили приложению, составляет 4,8 из 5. Каждый оставленный комментарий помогает разработчикам совершенствовать приложение, чтобы еще больше вопросов горожане могли решить онлайн в любое удобное время со своего смартфона», — сказал заместитель руководителя столичного Департамента информационных технологий Дмитрий Иванов.

Так, в сервисе «Запись к врачу» появился новый раздел «Назначения на ЛИ». С его помощью жители могут просматривать текущие направления и записываться на прохождение лабораторных исследований.

Также разработчики внесли изменения в сервис «Внесение показаний», с помощью которого горожане передают показания счетчиков воды и электроэнергии. Если раньше здесь можно было просматривать архив данных только за последние три месяца, то теперь появилась возможность выбирать любой период.

Владельцам домашних животных стало проще пользоваться сервисом «Запись к ветеринару», если появилась необходимость вызвать специалиста на дом. Теперь на этапе, где требуется указать адрес, можно как выбрать из сохраненных, так и быстро добавить новый. Для этого достаточно ввести его в строке поиска. Это особенно удобно, если хозяин и питомец находятся в гостях или временно проживают по другому адресу. Раньше, вызывая ветеринара на адрес, который не внесен в личный кабинет, пользователю приходилось вносить в форму записи полные данные о квартире, включая код плательщика.

А в сервисе «Центры государственных услуг» появилась возможность посмотреть информацию о тех центрах и ведомствах, которые можно посетить без предварительной записи. Для этого нужно деактивировать переключатель «Предварительная запись». Также здесь можно выбрать станцию метро или район, в котором пользователю было бы удобно посетить учреждение, а также услугу, которую он хочет получить. Нажав на нужный центр госуслуг или ведомство, можно посмотреть более подробную информацию о нем: адрес, график работы, количество людей в очереди и максимальный срок ожидания.

Кроме того, в приложении появилась возможность оплачивать через Систему быстрых платежей счета за жилищно-коммунальные услуги, кружки, детский сад и группу продленного дня, разрешения на резидентную парковку, штрафы и др.

«Госуслуги Москвы» — первое городское мобильное приложение. Оно заработало в 2012 г. С его помощью жители столицы могут оплачивать счета, передавать показания приборов учета, просматривать единый платежный документ, записываться к врачу, быть всегда в курсе посещения уроков и успеваемости ребенка и многое другое. На данный момент горожане установили мобильное приложение «Госуслуги Москвы» более 10,3 млн раз.