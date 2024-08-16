Новый интерфейс, раздел историй и темы для оформления: в мобильном приложении «Мой id» появились новые функции

Мобильное приложение «Moй id» обновили. Разработчики усовершенствовали его интерфейс. Теперь карточки документов отображаются не стопкой, а по отдельности. Благодаря этому пользователи видят сразу все доступные документы и могут еще быстрее находить нужные сведения. Об этом CNews сообщили представители ДИТ Москвы.

Кроме того, добавилась возможность выбирать тему оформления. А еще в приложении «Moй id» появился новый раздел с историями, в котором можно ознакомиться с обновлениями в работе и инструкциями по его использованию.

«В “Мой id” уже доступно 14 типов документов. Важно, чтобы пользователям было удобно ориентироваться в них и быстро находить нужные, поэтому, создавая новый интерфейс, мы стремились в первую очередь оптимизировать пользовательский путь. Теперь можно сразу увидеть все документы, сведения которых доступны в приложении, и буквально в одно касание открыть их, чтобы получить нужную информацию или услуги. А больше о том, как можно использовать “Мой id” в городе, теперь можно узнавать из новостей прямо в приложении», — сказал заместитель руководителя Департамента информационных технологий Дмитрий Иванов.

Одно из самых заметных изменений в приложении «Мой id» коснулось раздела «Документы». Теперь здесь используется новый формат отображения сведений. Раньше документы располагались стопкой. Чтобы найти нужные сведения, требовалось пролистать все карточки. Сейчас доступные документы представлены на главной странице в виде отдельных стикеров. После входа в «Мой id» пользователю достаточно нажать на стикер с названием нужного документа — и ему сразу откроется необходимая информация. Кроме того, в верхней части экрана в строке фильтров разместили быстрый переход в раздел «Избранное». Он отображается в виде звездочки. Здесь можно посмотреть те документы и сервисы, которые выделил сам пользователь в разделе «Управление документами».

Кроме того, в приложение добавили новый раздел. В нем в формате историй публикуются новости обо всех обновлениях, а также советы о том, как использовать «Мой id» в разных ситуациях. Для перехода в раздел необходимо нажать на кнопку с логотипом приложения внизу экрана. Каждая история будет доступна пользователю в течение суток, затем она исчезнет. О появлении новой информации подскажет красный цвет кнопки раздела. После просмотра всех новостей она станет серой.

А еще у пользователей появилась возможность самостоятельно выбрать тему оформления. Сейчас в приложении «Мой id» им доступны такие варианты, как «Зоопарк» и «Мой город», а также «Современная тема». При выборе темы «Зоопарк» на карточках-стикерах появятся изображения медведя, панды, енота, ламы и других зверей. Тема «Мой город» посвящена столичным достопримечательностям. При ее выборе документы украсят изображения памятников архитектуры Москвы. Например, на карточке российского паспорта можно увидеть собор Василия Блаженного. В «Современной теме» стикеры стилизованы под соответствующие им документы. Это делает восприятие интерфейса более простым и понятным. Темы для оформления приложения размещаются в разделе «Еще» внизу экрана.

Подробнее о мобильном приложении «Мой id» и о том, как его скачать и установить, можно узнать на странице спецпроекта «Мобильные приложения и сервисы Москвы». Приложение доступно всем жителям столицы, зарегистрированным на портале mos.ru и имеющим стандартную или полную учетную запись.

После авторизации на mos.ru сведения, указанные пользователем в личном кабинете или предоставленные при получении госуслуг, автоматически отобразятся в приложении «Мой id». Документы, которые будут в нем использоваться, можно выбрать в настройках. Если какие-то из них не указаны в профиле на mos.ru, система предложит перейти на портал и внести необходимые сведения.

Мобильное приложение «Мой id» заработало в июле 2023 г. С его помощью горожане могут получить быстрый доступ к сведениям личных документов и документов своих детей, в том числе паспорта, ИНН, СНИЛС и полиса ОМС, водительского удостоверения. Как отметил Сергей Собянин, это упрощает заполнение онлайн-форм, анкет и заявлений, а также дает возможность пользоваться некоторыми городскими услугами.

Проект развивает Департамент информационных технологий Москвы совместно с ГКУ «Новые технологии управления».

Использование цифровых технологий и искусственного интеллекта для повышения качества жизни горожан соответствует задачам национальной программы «Цифровая экономика России» и регионального проекта Москвы «Цифровое государственное управление».