Наталья Сергунина: Москвичи воспользовались услугами и сервисами на mos.ru более 425 миллионов раз за полгода

С января по июнь 2024 г. сервисами и услугами столичного портала mos.ru воспользовались свыше 425 млн раз, сообщила заммэра Наталья Сергунина. С их помощью горожане в удобное для себя время решают повседневные задачи, планируют досуг и участвуют в благотворительности.

«Востребованность городских онлайн-услуг и сервисов выросла на 15% по сравнению с первым полугодием 2023 г. За все время к ним обратились уже больше 4,1 млрд раз. Для комфорта москвичей мы постоянно развиваем существующие цифровые инструменты и внедряем новые», — рассказала Наталья Сергунина.

Ежегодно столица реализует свыше 300 проектов в области информационных технологий. Все они направлены на повышение качества жизни москвичей. Внедренные в мегаполисе инновационные решения регулярно отмечают эксперты в России и за рубежом. Только за прошлый год город получил 25 престижных наград в этой области.

В 2024 г. Москва в шестой раз подряд стала лидером российского индекса цифровизации городского хозяйства «IQ городов», набрав 120 баллов из 120 возможных.

В апреле Москве во второй раз вручили Гран-при национальной премии «Умный город». Жюри отметило 11 проектов, среди которых «Электронный дом», голосовой помощник контакт-центра, «Экологическая карта» и платформа Mos.Hub.

В копилке этого года также сразу два диплома национальной премии «Приоритет: Цифра — 2024»: за усовершенствование онлайн-гида «Узнай Москву» с помощью технологий дополненной и виртуальной реальности и за экспозицию к 30-летию Рунета на ВДНХ.

Ключевое звено цифровой экосистемы Москвы — mos.ru. Его возможностями ежедневно пользуются около двух млн раз.

С начала года самым востребованным сервисом стала электронная медицинская карта — больше 200 млн обращений через городской портал и мобильное приложение «ЕМИАС.Инфо».

Второй по популярности — «Электронный дневник школьника». За полугодие им воспользовались больше 68 млн раз.

Еще в топ-5 входят сервисы «Передача показаний приборов учета воды и тепла» (45 млн обращений), «Запись к врачу» (41 млн), «Проход и питание в школе, детском саду, колледже» (25,2 млн).

Кроме того, за последние несколько месяцев на mos.ru появилась возможность заказать поверку счетчиков воды, подать заявление на расчет или перерасчет за услуги жилищно-коммунального хозяйства и ряд других полезных инструментов.

Использование цифровых технологий и искусственного интеллекта для повышения качества жизни соответствует задачам национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» и регионального проекта Москвы «Цифровое государственное управление».