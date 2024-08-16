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ДОМ.РФ: в России будет создан рейтинг ИИ-решений для строительной отрасли

В этом году отраслевым сообществом при участии ДОМ.РФ будет создан рейтинг отечественных ИИ-решений для строительства и девелопмента. Об этом рассказал директор по цифровизации жилищной сферы ДОМ.РФ Александр Лукьянов на I-ой конференции «Искусственный интеллект в девелопменте» в рамках Московской недели цифровизации девелопмента.

Как отметил Александр Лукьянов, рейтинг позволит девелоперам взвешенно подходить к внедрению цифровых инструментов в свою работу, выбирать для использования решения, получившие высокую оценку участников рынка.

«Для ускоренного внедрения ИИ-технологий в отрасль строительства и девелопмента ДОМ.РФ как институт развития ведёт работу по различным направлениям, в том числе по консолидации на одной площадке лучших российских решений в сфере ИИ. Вместе с Альянсом в сфере искусственного интеллекта и отраслевым клубом на его базе мы в этом году создадим общую книгу отраслевых решений, в которой будет представлен рейтинг лучших продуктов ИИ по мнению пользователей», – отметил Александр Лукьянов.

В строительной сфере ИИ может решать задачи в применении ТИМ (технологии информационного моделирования), мастер-планировании, в работе автономной строительной техники и техники для перевозки грузов, в приёмке удалённых объектов, в обучении технике безопасности, в предикативной аналитике хода строительства и т.д.

«Искусственный интеллект – основной инструмент реализации национальных целей, поставленных президентом, и драйвер развития экономики, в том числе строительной отрасли. Увеличение производительности труда в стройке за счёт автоматизации с помощью ИИ оценивается экспертами на уровне 40%. Сейчас используют данную технологию в своих процессах около трети девелоперов. В ДОМ.РФ мы работаем вместе с отраслевым сообществом, чтобы нарастить уровень распространения этой технологии и, как следствие, повысить эффективность сферы стройки в целом», – отметил управляющий директор по ИТ и цифровой трансформации ДОМ.РФ Николай Козак.

Ранее для выработки совместных решений по внедрению ИИ на базе Альянса в сфере искусственного интеллекта в июне 2024 г. создан отраслевой клуб, работу которого лидирует ДОМ.РФ вместе с группой «Самолет». Клуб объединил свыше 30 крупнейших российских компаний: представителей застройщиков, маркетплейсов недвижимости, технологических компаний, вендоров программного обеспечения. Объединение позволит создать единые принципы внедрения ИИ строительными компаниями и сформировать предложения по мерам государственной поддержки сферы искусственного интеллекта.

Московская неделя цифровизации девелопмента проходит в Москве в павильоне «Умный город» на ВДНХ с 12 по 16 августа. Организатором Недели выступил портал Единый Ресурс Застройщиков (ЕРЗ). Мероприятие проходит при поддержке Минстроя России, ведущих бизнес-объединений, в числе которых ТПП РФ, НОЗА и Национальная Ассоциация Инвесторов. Основная цель – ознакомление застройщиков с лучшим опытом в сфере цифровизации, презентации новейших цифровых сервисов для проектирования, строительства, продаж, эксплуатации объектов недвижимости, а также для прохождения административных процедур.

В рамках деловой программы состоятся два ЕРЗ-ИТ-тура, четыре профессиональных конференции, в том числе I Конференция «Искусственный интеллект в девелопменте».

erid:LjN8K97xEРекламодатель: АО «ДОМ.РФ»ИНН/ОГРН: 7729355614/1027700262270Сайт: http://www.domrf.ru/

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