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«Центр транспортного планирования Санкт-Петербурга» переходит на российские решения «Группы Астра»

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение (СПб ГБУ) «Центр транспортного планирования Санкт-Петербурга» (подведомственное учреждение Комитета по транспорту Санкт-Петербурга) переходит на российские решения «Группы Астра»: ОС Astra Linux (пользовательская и серверная версии), систему резервного копирования RuBackup, программные комплексы «Брест» и ALD Pro. Цель проекта - создание импортонезависмого, функционального и производительного ИТ-ландшафта для работы корпоративных пользователей. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

СПб ГБУ «Центр транспортного планирования Санкт-Петербурга» занимается разработкой и материально-техническим обеспечением мероприятий, направленных на улучшение работы городского транспорта и организации движения. Ранее все ИТ-процессы учреждения выстраивались на базе продуктов иностранного вендора. Остро встал вопрос об их замене на российские аналоги. Изучив рынок, заказчик выбрал продукты «Группы Астра», посчитав их оптимальными по техническим и ценовым параметрам.

Проект по поставке и развертыванию продуктов «Группы Астра» реализуется в тесном сотрудничестве с компанией-партнером ООО «РОМБИТ» — опытным системным интегратором, специализирующимся на ИТ-импортозамещении. Пилотные внедрения начались еще в августе 2023 г., а в декабре была выполнена закупка комплекса программных решений. В этом году планируется дополнительная поставка ПО и запуск систем в промышленную эксплуатацию на инфраструктуре заказчика.

«Выбор операционной системы линейки Astra Linux СПб ГБУ "Центр транспортного планирования" определили несколько факторов, среди которых доступность, безопасность и поддержка производителя при внедрении», —сказал Тетерян Рубен Андраникович, генеральный директор СПб ГБУ «Центр транспортного планирования Санкт-Петербурга».

«Так как это не первый проект, реализуемый нами в органах исполнительной власти, то мы совместно с коллегами из СПб ГБУ «Центр транспортного планирования Санкт-Петербурга» быстро определили наиболее подходящие для них решения, которые смогут полностью удовлетворить потребности организации. Особо хочу отметить активную совместную работу на этапе тестирования. В данный момент мы находимся на стадии внедрения», — сказал Алексей Андреев, руководитель отдела общесистемного ПО ООО «РОМБИТ».

«Импортозамещение ИТ — это сложная и многогранная задача, с которой сегодня неизбежно сталкиваются предприятия и государственные учреждения по всей стране. Мы понимаем, что людям бывает не всегда легко быстро отказаться от привычных инструментов и научится взаимодействовать с новыми программами и интерфейсами. И наша задача как ИТ-разработчика — предложить заказчикам такой аналог, чтобы процесс перехода прошел как можно мягче для рядовых пользователей. Тогда в результате внедрения выиграют все: и компания, которая должна выполнить требования регулятора, и сотрудники, которые получили более удобные системы для повседневной работы. Проект, реализованный на базе «Центра транспортного планирования Санкт-Петербурга», хороший пример такого подхода», — сказал Антон Огородников, заместитель директора департамента регионального развития в СЗФО «Группы Астра».

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