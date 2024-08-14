В Воронеже обновили парк цифрового оборудования «Элар»

Казенное учреждение Воронежской области «Государственный архив общественно-политической истории Воронежской области» (КУВО «ГАОПИ ВО») является хранителем фондов бывшего партийного архива Воронежского обкома КПСС, таких как № 3478 «Штаб партизанского движения Воронежского фронта» и № 2 «Областной комитет ВКП(б) Центрально-Черноземной области». Отделом комплектования, организации, государственного хранения и учета документов архива уже в течение нескольких лет ведется работа по оцифровке документов на сканерах «Элар», - работа по сканированию архивных материалов является одним из основополагающих направлений работы отдела. Поставка планетарного сканера «ЭларСкан А2-600КС» поможет сотрудникам архива в создании высококачественных электронных копий нового объема оригиналов. Об этом CNews сообщили представители «Элар».

Планетарный сканер «ЭларСкан А2-600КС» оснащен профессиональной цифровой 50-мегапиксельной фотокамерой, которая расширяет возможности применения сканера для оцифровки графики, поврежденных документов и слабоконтрастных текстов. Устройство способно в потоковом режиме сканировать сшитые и расшитые документы формата до А2+ в любом физическом состоянии, в том числе с неполным раскрытием.

Преимущество данной модели для работы в архивной отрасли — это автономность, то есть для оцифровки не требуется стационарный компьютер и специализированное программное обеспечение. Сканер оснащен встроенной рабочей станцией и программным обеспечением для управления сканированием и обработки изображений. Меню сканера позволяет оперативно выбрать режим оцифровки, а книжная колыбель дает возможность сканировать ветхие документы в щадящем режиме. Модель обеспечивает высокое разрешение иллюстрированных и текстовых документов, может использоваться для различных целей оцифровки.

Сканеры «ЭларСкан» входят в реестр РЭП (единый реестр российской радиоэлектронной продукции) и являются готовым инструментом для организации процессов оцифровки различных типов документов в соответствии с требованиями регуляторов.