ОЭЗ «Технополис Москва» построила для резидентов свыше 5,5 тысячи квадратных метров «чистых комнат»

Чистые зоны - неотъемлемая часть современного производства микроэлектроники и фармацевтики, исследовательских центров, лабораторий. В ОЭЗ «Технополис Москва» такие помещения используют свыше 35 резидентов. Для восьми компаний площадки «Печатники» было возведено свыше 5,5 тысячи квадратных метров «чистых комнат». Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

«По поручению Мэра Москвы Сергея Собянина город создает все условия для размещения и развития производств нового поколения. Москва предоставляет различные меры поддержки, а также готовую высокотехнологичную инфраструктуру. К примеру, в ОЭЗ столицы построено более 5,5 тыс. кв. метров помещений со стерильным микроклиматом. «Чистые комнаты» задействованы на производствах микроэлектроники и фармы», – сказал Максим Ликсутов.

Так, для компании-резидента «Рада-Фарма», специализирующейся на выпуске онкопрепаратов, было возведено свыше 550 кв. метров чистых комнат. Предприятие — разработчик и производитель оригинального лекарства на основе хлорофилла для фотодинамической терапии онкозаболеваний. Это сравнительно новый метод лечения некоторых видов рака с помощью света, которое не требует хирургического вмешательства.

«В чистых комнатах этого резидента проводятся технологические и химические процессы получения активных веществ на основе хлорофилла, из которых затем изготавливается фармацевтическая субстанция для производства лекарственного препарата и сопутствующих медизделий, а также биодобавок. Производственную площадку в «Печатниках» компания запустила в 2023 году. Это позволит ей увеличить выпуск активной фармсубстанции в четыре раза. Серийное производство самого лекарства планируется начать в 2025 году», – сказал Министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Для производителя первых отечественных высокоскоростных трансиверов – цифровых оптических устройств для телекоммуникационного оборудования, было возведено 474 кв. метров помещений со стерильным микроклиматом. Выпуск критически важной продукции, которая обеспечивает работу современной оптоволоконной связи, был налажен компанией-резидентом «Неорос» в 2022 г. Предприятие является участником столичного кластера фотоники и микроэлектроники. По словам начальника производства предприятия Артура Назаретяна, в чистых помещениях происходит пайка, сборка, калибровка, тестирование изделий.

Чистые зоны широко используются и на площадке «Алабушево», где сосредоточены предприятия микроэлектроники. Они являются «сердцем» производства микросхем. Эти компании присутствуют на рынке не одно десятилетие, и сами занимаются расширением, модернизацией и возведением производственных участков.

«Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» завод «Микрон» модернизировал производственный участок площадью 1,5 тыс. кв. м, на котором для сборочного производства микросхем были открыты новые чистые помещения. Там было установлено и запущено 29 новых единиц оборудования, открыто 187 современных рабочих мест. Наращивание мощностей позволит резиденту увеличить выпуск корпусированных микросхем для оборудования и устройств, используемых в зонах с экстремальными условиями эксплуатации, в том числе в арктических регионах, при глубоководных и подземных работах. В марте 2024 года завод запустил две производственные линии: одна позволит резиденту впервые наладить выпуск микросхем в пластиковых корпусах, а другая — вдвое увеличить объем производства чипов для банковских карт», – сказал генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев.

В чистых помещениях другого резидента – компании НИИМЭ, чья площадь составляет около 1100 кв. метров, проводятся фундаментальные исследования в области физики полупроводников, на основе которых создаются передовые технологии. А в учебном центре предприятия проходит обучение специалистов в области проектирования и обслуживания инфраструктуры чистых помещений микро- и наноэлектронных производств. Специалисты такого профиля являются дефицитными кадрами и обладают уникальным набором компетенций и знаний.