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«МойОфис» направит экспертов в Карачаево-Черкесскую Республику для помощи в реализации цифровых проектов региона

«МойОфис», российская компания-разработчик офисного программного обеспечения для совместной работы с документами и коммуникаций, и Министерство цифрового развития Карачаево-Черкесской Республики заключили соглашение о сотрудничестве и информационном взаимодействии. Об этом CNews сообщили представители «МойОфис».

Новое соглашение – еще один шаг к реализации совместных с «МойОфис» комплексных цифровых проектов, о которых стороны впервые договорились в 2021 г. Тогда лицензии «МойОфис» стали первым отечественным решением, которое было передано всем школам республики.

По условиям нового соглашения «МойОфис» и Министерство цифрового развития Карачаево-Черкесской Республики планируют совместно работать в области импортозамещения программного обеспечения и популяризации российских офисных продуктов. А именно, организовывать мероприятия, направленные на социально-экономическое развитие республики, оказывать поддержку в анализе использования российского софта и участвовать в проектах, связанных с использованием отечественного ПО для обмена опытом.

Также, в рамках соглашения будут разработаны предложения по продвижению российских технологий и созданы пилотные зоны для тестирования отечественных цифровых продуктов и решений в разных отраслях. Планируется разработка и реализация «дорожных карт», а также создание совместных рабочих и экспертных групп для разработки предложений.

«Новое сотрудничество с «МойОфис» открывает дополнительные возможности для перехода Карачаево-Черкесской Республики на отечественные информационные технологии. Уверены, что наше партнерство будет долгосрочным и плодотворным, а результаты этого проекта станут основой для дальнейшего цифрового развития нашего региона и России в целом», – отметил министр цифрового развития Карачаево-Черкесской Республики Валерий Медовый.

«Мы рады видеть, что все больше российских регионов выбирают решения «МойОфис», ведь это свидетельствует о том, что отечественные разработки играют значимую роль в жизни нашей страны. Мы будем оказывать всестороннюю поддержку региону и способствовать распространению знаний и навыков в области информационных технологий. Совместные инновационные проекты и продвижение российского ПО — это долгосрочные инвестиции в будущее России», — заявил коммерческий директор «МойОфис» Александр Иванников.

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