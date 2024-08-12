Программный робот помогает контролировать пополнение бюджета Санкт-Петербурга

Санкт-Петербургский информационно-аналитический центр разработал программного робота для Государственной жилищной инспекции Санкт-Петербурга. Проект реализован в рамках выполнения плана мероприятий по организации работы с дебиторской задолженностью.

Робот обрабатывает входящие документы, касающиеся исполнительных производств структурных подразделений Главного управления федеральной службы судебных приставов по Санкт-Петербургу.

После поступления документов в сервис на портале госуслуг «Госпочта» робот выгружает нужные файлы, сортирует их в зависимости от содержания и формирует перечень исполнительных производств, а также принятых мер по принудительному взысканию задолженности.

Всего с начала года в инспекцию поступило более 7,7 тыс. таких документов. В среднем специалист финансов-бухгалтерского отдела затрачивал на их обработку 180 минут в день поступления документов, после внедрения решения время сократилось до 30 минут.

«Автоматизация и технологии бережливого управления активно применяются в органах власти Северной столицы в рамках масштабной программы ″Эффективный регион″, которая реализуется по поручению губернатора Александра Беглова. Технологии, основанные на цифре, стали одним из ключевых способов повышения эффективности работы городских структур. Государственная жилищная инспекция является администратором доходов бюджета города. Осуществляя полномочия по взысканию дебиторской задолженности, она обеспечивает своевременное и полное поступление доходов в бюджет Санкт-Петербурга. Внедрение программного робота в работу инспекции позволило расширить возможность использования «Госпочты» и сократить в 6 раз время обработки документов», — сказал вице-губернатор Санкт-Петербурга Станислав Казарин.