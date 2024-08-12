«ЭРА-ГЛОНАСС» откроет возможность массового использования гражданской беспилотной авиации в Калужской области

Калужская область совместно с АО «ГЛОНАСС» запустит пилотный проект по тестированию возможностей госинформсистемы «ЭРА-ГЛОНАСС» для мониторинга авиабеспилотников и развития гражданской беспилотной авиации в регионе. Соглашение о реализации проекта и развитии российских навигационно-связных технологий заключили заместитель губернатора, руководитель министерства цифрового развития Калужской области Дмитрий Разумовский и генеральный директор АО «ГЛОНАСС» Алексей Райкевич. Об этом CNews сообщили представители АО «ГЛОНАСС».

В рамках проекта при участии калужских научно-производственных центров будет отрабатываться трекинг аваибеспилотников вне зон прямой видимости операторов с помощью элементов гибридной сети связи на базе «ЭРА-ГЛОНАСС». Решение повысит безопасность и прозрачность полетов беспилотных воздушных судов, позволит открывать выделенные маршруты для использования беспилотной авиации в интересах экономики Калужской области: от мониторинга инфраструктуры до доставки грузов. Положительные результаты региона и АО «ГЛОНАСС» будут масштабироваться на всю территорию России.

«Мы подписали соглашение в рамках развития беспилотных авиационных систем, чтобы здесь, на территории Калужской области, запустить большой проект по созданию системы мониторинга воздушного пространства. Для того, чтобы можно было развивать беспилотные авиационные системы - применять все наши беспилотники, дроны – в благих целях: для доставки грузов или обеспечения сельскохозяйственных работ. Чтобы это было безопасно, внедряется система мониторинга», – сказал Дмитрий Разумовский.

По словам Алексея Райкевича, соглашение с Калужской областью позволит отработать уникальные отечественные навигационно-связные технологии для перспективного массового применения гражданской беспилотной авиации.

«Вместе с Калужской областью мы продолжим тестировать и развивать элементы гибридной сети связи на основе «ЭРА-ГЛОНАСС». Наша платформа мониторинга транспорта уже сегодня может обеспечить трекинг беспилотных воздушных судов на территориях, где есть сотовая связь. Решение доказало свою эффективность: сегодня подключено более 350 тысяч транспортных средств – в частности, общественный транспорт во всех регионах, малая авиация в Южном федеральном округе. Для решения задачи бесшовного мониторинга и управления авиабеспилотниками на всей территории страны мы задействуем разработки в части спутниковой связи», – сказал Алексей Райкевич.