CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы Цифровизация ИТ в госсекторе
|

ДИТ Москвы: с помощью сервиса «Вывоз ненужных вещей» на mos.ru москвичи сдали 550 тонн вторсырья с начала 2024 года

Москвичи все больше задумываются об экологии и практикуют ответственный подход к проживанию в мегаполисе. Как рассказали в столичном Департаменте информационных технологий с начала 2024 г. на переработку и экологичную утилизацию с помощью сервиса «Вывоз ненужных вещей» жители города сдали 550 тонн различной бытовой техники, мебели и даже транспортных средств. Среди сданных предметов более 5,5 тыс. холодильников, шесть автомобилей, один мотоцикл и даже 23 новогодние ели. Об этом CNews сообщили представители ДИТ Москвы.

«С помощью сервиса “Вывоз ненужных вещей” москвичи могут быстро и без хлопот избавиться от старых, сломанных и отслуживших разногабаритных предметов мебели, элементов интерьера, бытовой техники, макулатуры, пианино и транспортных средств. Жителям столицы не нужно ничего упаковывать, выносить через узкие проемы или спускать по лестнице, – достаточно оставить заявку на странице mos.ru и согласовать удобные дату и время, а все заботы по транспортировке и доставке на перерабатывающие предприятия сданных вещей на себя берут специалисты проверенной компании-партнера», – сказал заместитель руководителя Департамента информационных технологий Москвы Борис Фролов.

Проект поддерживает ответственный подход к утилизации крупногабаритной техники, мебели и электроники, позволяет заботиться об экологии и вносить свой вклад в сохранение окружающей среды: более 85% сдаваемых вещей перерабатываются и используются повторно при производстве новых полезных предметов.

Активнее всего сервисом пользуются для вывоза на перерабатывающие предприятия крупных предметов мебели или бытовой техники: стиральных машин, газовых и электрических кухонных плит, холодильников. Однако для многих жителей города актуальны вопросы экологичной утилизации и других предметов. Так, именно по инициативе горожан к списку принимаемых вещей были добавлены пианино, макулатура, деревянные двери и оконные рамы, электроника. За один раз можно вывезти неограниченное количество предметов, что позволяет избавиться от всего старого, сломанного и ненужного сразу – в среднем в неделю поступает более 700 заявок.

Благодаря проекту жители экономят силы и время: им достаточно в одной заявке указать все ненужные предметы, подтвердить операторам удобные дату и время. Сервис доступен для жителей всех округов Москвы, включая ЗелАО и ТиНАО. Вывоз осуществляется семь дней в неделю, а если обращение было оставлено до 18:00, забрать вещи могут в тот же день, вся процедура по выносу в среднем занимает не более получаса.

Большая часть предметов вывозится бесплатно, часть вещей утилизируется на платной основе. Крупногабаритную бытовую технику, предметы из металла, легковые автомобили и мотоциклы можно сдать на переработку бесплатно. Предметы, изготовленные из материалов, которые не могут быть использованы вторично или требуют более сложной обработки, вывозятся на платной основе. К таким вещам относятся предметы мебели, деревянные изделия, макулатура, мелкая бытовая техника, матрасы и пианино. На странице сервиса указаны тарифы, которые не превышают среднерыночные цены. В стоимость уже входят демонтаж, погрузка и экологичная утилизация. С полным перечнем доступных к вывозу предметов можно ознакомиться на странице сервиса.

Составлять разные заявки на платные и бесплатные предметы не требуется, весь перечень вещей можно указать в одной. После согласования с оператором и уточнения деталей для платных категорий предметов будет сформирована платежная квитанция, посмотреть и оплатить ее можно в сервисе «Мои платежи» на mos.ru.

Создание, работу и развитие сервиса «Вывоз ненужных вещей» курируют Департамент информационных технологий Москвы, столичный Департамент жилищно-коммунального хозяйства и ГКУ «Новые технологии управления». Услуги по вывозу выполняют специализированные организации-партнеры.

Использование цифровых технологий для повышения качества жизни горожан соответствует задачам национальной программы «Цифровая экономика России» и регионального проекта города Москвы «Цифровое государственное управление».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Крупный ритейл переходит на российские платформы электронной коммерции

CNews AWARDS 2024: Лучшие ИТ-проекты года получат награду

Виктор Федотов, Softline: Задача импортозамещения выполнена. В нашем облаке есть сегмент на отечественных серверах, ОС и гипервизоре

Мошенники придумали, как обманывать россиян с помощью портала «Госуслуги» и электронной подписи «Госключ»

Управление основными данными: Российские продукты готовы заменить западные системы MDM

Расходы российских компаний на ПО в 2023 году поставили рекорд. Но темпы роста снизились вдвое

MARKET.CNEWS

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Топ-5 альтернатив Apple AirTag: какие Bluetooth-метки можно купить в России

Обзор наушников HUAWEI Freebuds 6i: продвинутое шумоподавление в среднем классе

Обзор моющего вертикального пылесоса Dreame H13 Pro — удобный и мощный

Показать еще

Наука

Открыта неправильная галактика с ненасытной черной дырой

Ликбез RnD.CNews: поглощение, взрыв или безмятежность — как будет жить Земля, когда Солнце умрет

Открыта сверхпушистая экзопланета, похожая на сладкую вату, но как она могла образоваться?
Показать еще
ОБЗОР Рейтинг провайдеров IaaS Enterprise 2024
CNEWS TV Видеообзор CNews FORUM Кейсы: Цифровое развитие России продолжается
ОБЗОР Рейтинг российских платформ Kubernetes 2024
CNEWS TV Видеообзор CNews FORUM Кейсы: Мир сходит с ума по искусственному...
ОБЗОР Провайдеры IaaS с международной сетью ЦОД 2024
CNEWS TV Создан самый бесполезный в мире одноплатный компьютер
ОБЗОР Импортозамещение 2024
CNEWS TV Стеклянные накопители будут тысячелетиями хранить десятки петабайт...
ОБЗОР Российские операционные системы 2024
Первая конференция Luxms Первая конференция Luxms CNews Forum 2024 CNews Forum 2024