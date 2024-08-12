ДИТ Москвы: с помощью сервиса «Вывоз ненужных вещей» на mos.ru москвичи сдали 550 тонн вторсырья с начала 2024 года

Москвичи все больше задумываются об экологии и практикуют ответственный подход к проживанию в мегаполисе. Как рассказали в столичном Департаменте информационных технологий с начала 2024 г. на переработку и экологичную утилизацию с помощью сервиса «Вывоз ненужных вещей» жители города сдали 550 тонн различной бытовой техники, мебели и даже транспортных средств. Среди сданных предметов более 5,5 тыс. холодильников, шесть автомобилей, один мотоцикл и даже 23 новогодние ели. Об этом CNews сообщили представители ДИТ Москвы.

«С помощью сервиса “Вывоз ненужных вещей” москвичи могут быстро и без хлопот избавиться от старых, сломанных и отслуживших разногабаритных предметов мебели, элементов интерьера, бытовой техники, макулатуры, пианино и транспортных средств. Жителям столицы не нужно ничего упаковывать, выносить через узкие проемы или спускать по лестнице, – достаточно оставить заявку на странице mos.ru и согласовать удобные дату и время, а все заботы по транспортировке и доставке на перерабатывающие предприятия сданных вещей на себя берут специалисты проверенной компании-партнера», – сказал заместитель руководителя Департамента информационных технологий Москвы Борис Фролов.

Проект поддерживает ответственный подход к утилизации крупногабаритной техники, мебели и электроники, позволяет заботиться об экологии и вносить свой вклад в сохранение окружающей среды: более 85% сдаваемых вещей перерабатываются и используются повторно при производстве новых полезных предметов.

Активнее всего сервисом пользуются для вывоза на перерабатывающие предприятия крупных предметов мебели или бытовой техники: стиральных машин, газовых и электрических кухонных плит, холодильников. Однако для многих жителей города актуальны вопросы экологичной утилизации и других предметов. Так, именно по инициативе горожан к списку принимаемых вещей были добавлены пианино, макулатура, деревянные двери и оконные рамы, электроника. За один раз можно вывезти неограниченное количество предметов, что позволяет избавиться от всего старого, сломанного и ненужного сразу – в среднем в неделю поступает более 700 заявок.

Благодаря проекту жители экономят силы и время: им достаточно в одной заявке указать все ненужные предметы, подтвердить операторам удобные дату и время. Сервис доступен для жителей всех округов Москвы, включая ЗелАО и ТиНАО. Вывоз осуществляется семь дней в неделю, а если обращение было оставлено до 18:00, забрать вещи могут в тот же день, вся процедура по выносу в среднем занимает не более получаса.

Большая часть предметов вывозится бесплатно, часть вещей утилизируется на платной основе. Крупногабаритную бытовую технику, предметы из металла, легковые автомобили и мотоциклы можно сдать на переработку бесплатно. Предметы, изготовленные из материалов, которые не могут быть использованы вторично или требуют более сложной обработки, вывозятся на платной основе. К таким вещам относятся предметы мебели, деревянные изделия, макулатура, мелкая бытовая техника, матрасы и пианино. На странице сервиса указаны тарифы, которые не превышают среднерыночные цены. В стоимость уже входят демонтаж, погрузка и экологичная утилизация. С полным перечнем доступных к вывозу предметов можно ознакомиться на странице сервиса.

Составлять разные заявки на платные и бесплатные предметы не требуется, весь перечень вещей можно указать в одной. После согласования с оператором и уточнения деталей для платных категорий предметов будет сформирована платежная квитанция, посмотреть и оплатить ее можно в сервисе «Мои платежи» на mos.ru.

Создание, работу и развитие сервиса «Вывоз ненужных вещей» курируют Департамент информационных технологий Москвы, столичный Департамент жилищно-коммунального хозяйства и ГКУ «Новые технологии управления». Услуги по вывозу выполняют специализированные организации-партнеры.

Использование цифровых технологий для повышения качества жизни горожан соответствует задачам национальной программы «Цифровая экономика России» и регионального проекта города Москвы «Цифровое государственное управление».