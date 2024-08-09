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Сервис предпроверки подключили к услуге по оформлению субсидий на оплату ЖКУ в Подмосковье

На региональном портале обновили услугу по оформлению субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Новый сервис теперь проверяет, была ли ранее назначена такая мера поддержки, и предоставляет информацию пользователю. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Оформление субсидий на оплату ЖКУ – одна из самых востребованных онлайн-услуг в Подмосковье. Только с начала 2024 г. ею воспользовались более 74 тыс. раз. Чтобы снизить количество отказов из-за дублирования заявлений, мы внедрили умный сервис. В случае, если пользователь ранее уже получил субсидию или ему назначили или продлили ее проактивно, система пришлет информацию об этом. Во всплывающем окошке появятся дата окончания периода и сведения о необходимости повторной подачи заявления», – отметила министр госуправления, ИТ и связи региона Надежда Куртяник.

Услуга «Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» доступна на региональном портале в разделе «Дом и ЖКХ» – «Господдержка». Чтобы получить субсидию, нужно иметь регистрацию в Подмосковье. При этом расходы на коммунальные услуги должны превышать 22% от совокупного дохода семьи.

Размер субсидии рассчитывается в зависимости от размера стандартов стоимости ЖКУ и стандартов нормативной площади жилого помещения: для одиноко проживающих – 33 кв. м., на семью из двух человек – 42 кв. м., на каждого члена семьи от трех человек – по 18 кв. м.

Услуга предоставляется бесплатно. Результат поступит в личный кабинет на портале в течение 10 рабочих дней.

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