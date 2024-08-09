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280 млн поездок в общественном транспорте оплачивается банковской картой через эквайринг Сбербанка

Каждый месяц россияне оплачивают 280 млн поездок в общественном транспорте через эквайринг Сбербанка. Сделать это можно любым удобным способом: банковской картой или телефоном в одно касание, а в скором времени — и по биометрии. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Благодаря Сбербанку безналичной оплатой в транспорте ежемесячно пользуются 17,5 млн пассажиров в различных регионах страны.

Петр Днепровский, директор дивизиона «Государственные продукты и сервисы» Сбербанка: «С начала года число поездок в общественном транспорте, которые люди ежемесячно оплачивают с помощью эквайринга "Сбера", выросло с 230 млн до 280 млн. Мы продолжаем совершенствовать нашу систему оплаты, улучшаем клиентский путь и расширяем географию присутствия. Уже в этом году в ряде пилотных регионов планируем протестировать оплату по биометрии в метро, что еще больше расширит возможности россиян».

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