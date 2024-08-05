В помощь новоселам: в суперсервисе «Переезд в Москве» на портале mos.ru появился новый раздел

В суперсервисе «Переезд в Москве» на портале mos.ru появился раздел, который поможет подготовиться и спланировать переезд на новое место. В нем представлены полезные инструкции и рекомендации по поиску и выбору недвижимости, даются советы экспертов об оформлении необходимых документов, а также общая информация о мегаполисе. Об этом CNews сообщили представители столичного Департамента информационных технологий.

«Полезные онлайн-проекты и сервисы столицы помогают горожанам в различных жизненных ситуациях – сейчас на портале mos.ru доступно более 420 электронных услуг и сервисов. Какими-то услугами пользуются регулярно, а какие-то могут всего пару раз в жизни, при этом такой подход к решению вопросов москвичей позволяет заботиться об их комфорте и удобстве. Инструкции и чек-листы суперсервиса “Переезд в Москве” уже больше полутора лет дают возможность пользователям адаптироваться и решить бытовые вопросы после смены места жительства. Новый раздел “Подготовка к переезду” пригодится тем, кто переезжает в столицу, а также будет особенно актуален для молодых людей, у которых начинается новый жизненный этап самостоятельного проживания и формирования досуга. Материалы учитывают различные жизненные ситуации и предлагают индивидуальный набор инструкций, которые помогут узнать больше о городе и предлагаемых им возможностях, – всего предусмотрено более 170 различных сценариев», –– сказал заместитель руководителя столичного Департамента информационных технологий Борис Фролов.

Сейчас в суперсервисе представлено три раздела, которые пригодятся на разных этапах переезда. Первый позволяет подготовиться к новому жизненному этапу, а два других актуальны уже после смены места жительства: они помогают решить бытовые вопросы и быстрее адаптироваться.

В новом разделе шесть основных статей, которые рассказывают о важных этапах планирования переезда. Так, в одном из материалов можно узнать о том, как устроена жизнь в Москве и какие возможности для участия в жизни города она предлагает.

Основной принцип столицы – создание комфортных условий для проживания и активного времяпрепровождения во всех 12 административных округах столицы. Торговая, социально-бытовая, спортивная и культурно-досуговая инфраструктуры активно развиваются в каждом из 146 районов столицы.

Здесь также есть полезная информация о финансовой грамотности и советы специалистов по формированию «финансовой подушки» и оптимизации расходов. Эти рекомендации пригодятся как в период планирования переезда, так и после него. Например, важно включить в расходы стоимость перевоза мебели и вещей, покупку проездного или аренду машино-места, покупку предметов мебели, посуды или необходимой бытовой техники на новом месте.

Еще одна статья нового раздела расскажет о рынке недвижимости в столице и поможет узнать больше о возможностях и условиях аренды или покупки жилья, а также о полезных онлайн-сервисах, которые могут пригодиться новоселам.

Например, если требуется вывезти из квартиры старую мебель, сломанный холодильник или оставшуюся после ремонта ванну, пригодится сервис «Вывоз ненужных вещей». Не нужно ничего упаковывать, выносить в узкие дверные проемы, искать пункты приема крупногабаритного мусора – достаточно подать на странице mos.ru онлайн-заявку, согласовать удобные дату и время, а все хлопоты на себя возьмут специалисты организации-партнера.

А если в квартире случилась какая-либо неполадка или поломка, то обратиться в Единый диспетчерский центр (ЕДЦ) для ее устранения можно с помощью онлайн-сервис «Вызов мастера». Например, жители столицы отправляют заявки, чтобы сообщить о перегоревших лампах в подъезде, устранить засор в мусоропроводе или отремонтировать сантехнику. Порядка 80% обращений выполняются в день подачи заявки.

Все материалы суперсервиса «Переезд в Москве» разработаны совместно со специалистами профильных ведомств и содержат проверенную и актуальную информацию, а в конце каждой статьи есть чек-лист с пунктами важных дел, которые необходимо учесть на выбранном этапе переезда. Чтобы получить уникальный набор инструкций достаточно отметить в настройках подходящие под конкретную жизненную ситуацию условия. Так, сервис учтет, есть ли в семье дети, животные и пожилые, знаком ли человек с городом или только приехал в Москву, проживает в своей квартире или снимает жилье, пользуется ли общественным транспортом и другие важные детали.

Чтобы ознакомиться с материалами и получить инструкции, нужно перейти в каталог услуг портала mos.ru и в разделе «Жилье, недвижимость, земля» выбрать категорию «ЖКУ, обслуживание жилья», после чего кликнуть на иконку сервиса «Переезд в Москве». Авторизация на портале дает возможность сохранять историю прочтения материалов – возобновить изучение рекомендаций пользователь может в любой момент с того места, где остановился.

Использование цифровых технологий для повышения качества жизни горожан соответствует задачам национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» и регионального проекта города Москвы «Цифровое государственное управление».