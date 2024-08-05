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Технологии ISBC помогают улучшить качество жизни незрячих людей

Компания ISBC выпустила «умные» паспорта, которые выдаются инвалидам по зрению на собаку-проводника в Российской школе подготовки собак-проводников Всероссийского общества слепых. С использованием «умной» RFID-бумаги, разработанной инженерами ISBC, удалось разместить NFC-чип и оставить форму удостоверения, установленную приказом Министерства труда и социальной защиты России, неизменной. NFC-метка, которая считывается с помощью смартфона, позволяет мгновенно перейти на официальный сайт школы в раздел «Гид по вопросам владения и использования собаки-проводника», где в доступной для незрячих людей форме собрана вся необходимая информация по работе с собакой-проводником. «Умные» паспорта вместе с четвероногими помощниками выданы уже пяти потокам инвалидов по зрению, которые прошли обучение навыкам работы с собакой-проводником. Об этом CNews сообщили представители ISBC.

«Наши клиенты уже давно просят, чтобы на удостоверении был размещен QR-код, который ведет к нормативной базе по владению и рекомендациям по уходу за собакой-проводником. Это важно, поскольку, к сожалению, не все люди знают, что незрячий человек в сопровождении собаки-проводника по закону имеет право на беспрепятственный доступ ко всем общественным местам и может свободно пользоваться любым транспортом. Иногда нужно оперативно показать эту информацию тем сотрудникам, которые этому препятствуют. Но форма удостоверения установлена законом и менять ее невозможно, так как любой дополнительный элемент – это нарушение. В этой ситуации “умная” бумага ISBC позволила интегрировать в документ дополнительный диджитал-функционал и при этом соблюсти все нормативные требования», — сказал Артем Астанин, генеральный директор Российской школы подготовки собак-проводников Всероссийского общества слепых.

«Наша цель – создавать технологические решения, которые улучшают качество жизни людей. ISBC RFID Paper, или “умная” бумага, обладает уникальными характеристиками, которые позволяют с легкостью дополнять привычные вещи диджитал-функционалом, поэтому она все чаще используется в различных социальных проектах. В частности, Российская школа подготовки собак-проводников использует ее и для информационных материалов, где одна открытка заменяет многостраничный каталог», — сказал Никита Кожемякин, генеральный директор ООО «Смарт Системз» (входит в группу компаний ISBC).

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