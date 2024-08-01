Оформление еще одного разрешения опеки перевели в «цифру»

В Московской области в цифровой формат перевели услугу «Выдача разрешения на безвозмездное пользование имуществом подопечного». Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Теперь для получения разрешения на безвозмездное пользование имуществом подопечного не нужно обращаться в МФЦ с пакетом документов. Услуга предоставляется в электронном виде на региональном портале. Более того, для удобства пользователей в онлайн-форму внедрен сервис автозаполнения сведений о подопечном. Опекуну достаточно будет только выбрать нужного ребенка из списка и направить заявку на рассмотрение», – сказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

Приемные родители, опекуны или попечители детей не могут по своему усмотрению распоряжаться имуществом подопечного. Для этого им нужно получить разрешение органов опеки.

Подать заявление можно в электронном виде. Услуга доступна на регпортале в разделе «Соцподдержка» – «Усыновление и опека». Оно будет рассмотрено в течение семи рабочих дней.

Если сотрудники опеки убедятся, что действия с имуществом подопечного не повлияют на его интересы, решение о выдаче разрешения поступит в личный кабинет заявителя. В противном случае будет вынесен отказ в предоставлении услуги.