CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Интернет-доступ ИТ в госсекторе
|

В первом полугодии 2024 года объем скачанного на вокзалах интернет-трафика вырос на треть

Почти полторы тысячи терабайт трафика скачали посетители железнодорожных вокзалов и станций через публичный Wi-Fi в I полугодии 2024 г. Это на 32% больше, чем в аналогичный период 2023 г. Об этом CNews сообщили представители «ТрансТелеКом».

Лидерами по потреблению интернет-трафика стали Восточный и Павелецкий вокзалы Москвы, а также вокзалы Адлера, Краснодара и Тынды. Чаще всего – более 120 тыс. раз – пользователи подключались к беспроводной сети на вокзале Адлера. Также в числе лидеров станция Зеленоград-Крюково третьего Московского центрального диаметра (более 102 тыс. подключений), Восточный вокзальный комплекс (70 тысяч), вокзал Курска (более 62 тыс.) и столичный Казанский (почти 67 тыс.). В общей сложности в течение полугодия сервисом воспользовались более двух млн человек.

«Предоставление качественных цифровых сервисов пассажирам железных дорог – одно из ключевых направлений деятельности компании «ТрансТелеКом». В настоящее время комфортная цифровая среда охватывает сотни объектов железнодорожной инфраструктуры, а сеть публичного беспроводного доступа в интернет на вокзалах и станциях является крупнейшей в России Wi-Fi сетью со сквозной авторизацией», – сказал Константин Болтрукевич, заместитель Генерального директора АО «Компания ТрансТелеКом» по системной интеграции и цифровым платформам.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Управление основными данными: Российские продукты готовы заменить западные системы MDM

В план проверок Счетной палаты вошли пути продаж российского ПО

Дмитрий Михеев, «АйТи Бастион» — Как обеспечить безопасность обмена данными

Конференция CNews «Цифровизация госсектора 2024» состоится 17 сентября

Александр Осипов, «МегаФон»: Эффективность киберзащиты вырастет, если снизится рутинная нагрузка на специалистов

Настало время готовиться к выходу на рынки дружественных стран

MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Как сделать умной систему полива для сада и огорода

Умные гаджеты для присмотра за детьми: выбор ZOOM

Как шум от гаджетов разрушает психику

Показать еще

Наука

Создан самый чистый в мире кремний — это прямой путь к масштабируемым квантовым компьютерам

Галактические кольца всевластия: астрономы обнаружили массивные магнитные тороиды в гало Млечного Пути — они влияют на всю Вселенную

Ликбез RnD.CNews: почему буровики в космосе будут самой высокооплачиваемой профессией
Показать еще
ОБЗОР Рейтинг провайдеров IaaS Enterprise 2024
CNEWS TV Видеообзор CNews FORUM Кейсы: Цифровое развитие России продолжается
ОБЗОР Рейтинг российских платформ Kubernetes 2024
CNEWS TV Видеообзор CNews FORUM Кейсы: Мир сходит с ума по искусственному...
ОБЗОР Провайдеры IaaS с международной сетью ЦОД 2024
CNEWS TV Создан самый бесполезный в мире одноплатный компьютер
ОБЗОР Импортозамещение 2024
CNEWS TV Стеклянные накопители будут тысячелетиями хранить десятки петабайт...
ОБЗОР Российские операционные системы 2024
True Tech Day 2024 True Tech Day 2024