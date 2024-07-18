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Росреестр и Геодезическая служба Индии будут сотрудничать в сфере геопространственных технологий

Росреестр и Геодезическая служба Индии в ходе официального визита в Россию Премьер-министра Республики Нарендры Моди заключили меморандум о взаимопонимании, который предполагает сотрудничество и обмен технологическим опытом в сфере пространственных данных, геодезии и картографии. Об этом CNews сообщили представители Росреестра.

Документ подписали руководитель Росреестра Олег Скуфинский и первый заместитель Министра иностранных дел Индии Винай Кватра.

«Российско-индийские отношения традиционно носят дружественный характер. Индия – один из крупнейших экономических партнеров нашей страны, и мы рассматриваем этот меморандум как продолжение сложившегося партнерства наших государств. Совместную работу над документом мы начали более полутора лет назад в целях обмена опытом и выхода на практическое сотрудничество в области инфраструктуры пространственных данных, геодезии и картографии. Это основа для эффективного управления территориями, реализации инфраструктурных проектов, повышения качества жизни людей. Одним из направлений сотрудничества может стать наш флагманский проект по созданию Национальной системы пространственных данных, о котором мы готовы рассказать нашим индийским коллегам», – сказал Олег Скуфинский.

Он также отметил важность подписания меморандума в связи с проведением в сентябре 2024 г. в Москве заседания Рабочей группы БРИКС по геопространственным технологиям, деятельность которой координирует Индия.

Заместитель главного геодезиста Индии Пардип Сингх поблагодарил команду Росреестра за совместную плодотворную работу над проектом документа и подчеркнул важность разработки плана сотрудничества в целях успешной реализации меморандума.

Согласно документу, в рамках сотрудничества предполагается обмен знаниями и опытом по всем вопросам в области геодезии, картографии и инфраструктуры пространственных данных, включая вопросы цифровизации. Предусмотрены взаимные визиты специалистов Росреестра и Геодезической службы Индии, семинары, конференции, практикумы и тренинги для экспертов двух стран, а также организация обучения для сотрудников ведомств.

В апреле 2024 г. делегация Росреестра приняла участие в первом Российско-индийском образовательном саммите в Нью-Дели. В ходе панельной дискуссии «Россия - Индия - БРИКС: роль высшего образования в развитии всеобъемлющего сотрудничества» заместитель руководителя Росреестра, руководитель цифровой трансформации Елена Мартынова в формате ВКС рассказала о создании образовательного консорциума на базе Московского государственного университета геодезии и картографии (МИИГАиК) в целях обеспечения технологического суверенитета России в сфере геодезии, картографии и геоинформационных технологий и эффективной реализации госпрограммы «Национальная система пространственных данных».

На полях саммита представители Росреестра провели двустороннюю встречу с руководством Геодезической службы Индии. Стороны обсудили перспективные направления сотрудничества в 2024 г.

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