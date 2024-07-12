ИТ-инфраструктура на российских решениях для системы учета энергосбытовой компании норильского металлургического гиганта

Группа Компаний «Системы и Технологии» реализовала ИТ-проект по внедрению интеллектуальной системы учета электроэнергии (ИСУЭ) на базе прикладного ПО «Пирамида 2.0» на объектах Норильско-Таймырской энергетической компании (АО «НТЭК» входит в Группу «Норникель») — главного поставщика электрической и тепловой энергии на Крайнем Севере. Об этом CNews сообщили представители «Системы и Технологии».

Трансформация в условиях импортозамещения

АО «НТЭК» полностью снабжает энергоресурсами предприятия промышленного гиганта — ПАО «ГМК «Норильский никель», а также жителей Норильского промрайона, Дудинки, Игарки, Светлогорска и Снежногорска. Система изолирована от Единой энергетической системы России, что, вместе с суровыми погодными условиями в регионе, заставляет работать с увеличенными нормативами по надёжности и живучести.

Необходимость в цифровой трансформации и автоматизации процессов по учету электроэнергии в АО «НТЭК» связана с соблюдением требований Постановления Правительства РФ от 19 июня 2020г. № 890 «О порядке предоставления доступа к минимальному набору функций ИСУЭ». Данные интеллектуальной системы служат её ключевым ресурсом и залогом эффективной работы. Поэтому важным элементом устойчивости ИСУЭ стало обеспечение информационной безопасности и контроля доступа к системе.

Также уход зарубежных вендоров и рост кибератак на объекты КИИ послужили катализаторами перехода на российские технологии и повышения защиты предприятий критической инфраструктуры. Так, при выборе состава системы в проекте, определяющим фактором была полная локализация ИТ-решения для обеспечения защищенности стратегически значимого для региона предприятия, с сохранением непрерывности его деятельности.

Переход на российский технологический стек

В рамках ИТ-проекта специалисты ГК «Системы и Технологии» провели комплексное обследование инфраструктуры и потребностей АО «НТЭК» и разработали концепцию создания ИСУЭ, с полным описанием архитектуры системы, её состава, функционала и взаимодействия элементов.

«Нашей команде предстояло построить для компании НТЭК интеллектуальную систему учёта с единым центром управления на цифровой платформе, а также предоставить абонентам необходимый функционал и информацию об их потреблении электроэнергии посредством личных кабинетов. В рамках задач импортозамещения и энергоэффективности мы подобрали оптимальное решение с точки зрения баланса функциональности, производительности и надёжности внедряемой системы» — сказал руководитель проектов ГК «Системы и Технологии» Михаил Баринов.

В качестве ИТ-платформы ИСУЭ выбрано российское программное обеспечение «Пирамида 2.0» (запись №1930 от 23.09.2016 в реестре Минцифры России). Это прикладная платформа для организации интеллектуальных систем учёта энергоресурсов (ИСУЭ, АИИС КУЭ, АСТУЭ и другие). Основным критерием выбора ПО стала его кроссплатформенность с поддержкой всех основных отечественных ОС и СУБД и гибкая масштабируемость архитектуры. ПО уже более 10 лет успешно эксплуатируется на объектах предприятий Группы «Норникель» и применяется при построении новых систем.

На этапе реализации проекта развернута инфраструктура новой системы и выполнена настройка продуктивной среды. Верхний уровень ИСУЭ организован в виде географически распределённого кластера, размещённого в 2-х ЦСОД для обеспечения отказо- и катастрофоустойчивости в суровых условиях региона. Центры сбора построены на отечественных продуктах: ОС Astra Linux, СУБД Postgres Pro и сетевое оборудование компании «Элтекс». Резервное копирование конфигураций ИС организовано с помощью ПО «Кибер Бэкап», в качестве средств виртуализации используется программный комплекс «Брест».

Цифровая платформа для учета электроэнергии

Созданная интеллектуальная система автоматизирует учёт электроэнергии и предоставляет функционал для мониторинга, контроля и управления энергоснабжением прямо из системы без необходимости выезда к потребителям. Сбор, обработка и хранение информации реализуется централизованно на платформе ПО «Пирамида 2.0». Доступ к данным ИСУЭ для абонентов, корпоративных пользователей, подрядных организаций и смежных субъектов построен через унифицированный веб-интерфейс и нативные мобильные приложения «Пирамида». Реализована интеграция с существующими корпоративными информационными системами АО «НТЭК».

Также разработана политика информационной безопасности системы согласно требованиям Стандарта ПАО «ГМК «Норильский никель». В ПО «Пирамида 2.0» предусмотрена двухфакторная аутентификация, разграничение прав пользователей и субъектов на базе ролевой модели, а также защищённые протоколы передачи данных при взаимодействии с устройствами и пользователями, в том числе по ГОСТ.

Для сотрудников АО «НТЭК» организовано специализированное обучение по работе с ПО «Пирамида 2.0». На технических семинарах специалистам помогают освоить все возможности платформы, чтобы выстроить грамотное управление системой учёта.

Помимо выполненного внедрения, ГК «Системы и Технологии» занимаются техническим обслуживанием созданной ИСУЭ и поддержкой пользователей по любым возникающим вопросам. Специалисты оперативно выполняют обновления ПО согласно дорожной карте развития продукта и новым требованиям отраслевого законодательства.