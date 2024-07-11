Виртуальный стилист и оцифровка документов: какие современные технологии предлагают столичные промышленники

В столице компании разрабатывают различные устройства и технологии для сканирования. Они применяются в разных сферах и становятся полезными помощниками в промышленности, ритейле и даже в сфере культуры. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

«В Москве работают более 260 предприятий машиностроительной отрасли, которые выпускают различную продукцию: станки, конвейеры, лифты, промышленных роботов, технологическое оборудование. Также предприятия разрабатывают технологии и устройства для сканирования. Развитие отрасли позволяет расширять производство прорывных высокотехнологичных изделий и повышать технологический суверенитет страны», — сказал Анатолий Гарбузов.

Столичная компания «Тексел» разрабатывает и производит 3D-сканеры, а также самостоятельно создает программное обеспечение для собственных устройств. Так, новая технология позволяет не только примерять одежду и собирать образы, но и показывать человека в шести разных комплекциях. Разработку могут применять, например, спортсмены – система покажет, как определенное количество тренировок повлияет на тело человека через заданный период времени.

«Наша компания регулярно обновляет программное обеспечение, тем самым создавая новые возможности для пользователей и решая старые недочеты. Новое поколение позволит в некотором смысле взглянуть в будущее спортсменам и простым любителям. Благодаря ИИ мы можем показать, как поменяется тело при определенном подходе к занятиям», — сказал генеральный директор компании Максим Федюков.

Предприятие «Элар» выпускает в столице планетарные сканеры и разрабатывает платформы для организации электронных архивов. В 2024 г. компания поставила свое устройство в музей-заповедник имени М.Ю. Лермонтова. Машина используется для бережного сканирования книг, писем и других бумажных документов. Устройство исключает ошибки человека, облегчает ручной труд и позволяет сохранить старые и ветхие материалы.

«На планетарном сканере «ЭларСкан» планируется оцифровка большого архива фото документов по истории музея и любимым местам писателя в Пятигорске. Около 22 тыс. предметов получат цифровые копии, которые будут в дальнейшем использоваться для публикации в Госкаталоге МФ России, предоставления пользователям, для выставочной и исследовательской работы», — сказал директор по маркетингу компании «Элар» Артем Вартанян.

Другая столичная компания «Лазеры и аппаратура» с 1998 года разрабатывает и выпускает высокотехнологичное лазерное оборудование, которое используется для микрообработки, аддитивных технологий, пятикоординатной обработки и резки, сварки и много другого. Производитель развивается, ежегодно увеличивает выпуск продукции и внедряет современные решения. Так, только за 2023 год предприятие изготовило в 2,5 раза больше продукции по сравнению с показателями предыдущего года.

По поручению Мэра Москвы в городе реализуется комплекс мер, направленных на повышение инвестиционной привлекательности столицы для отечественных промышленников и развитие производства. В городе созданы комфортные условия для развития малых, средних и крупных предприятий. Московские предприниматели могут воспользоваться более чем 20 системными мерами поддержки города, например, целевыми займами и субсидиями. Разработан также ряд антикризисных инструментов.

Москва – город с развитым производством. В столице работает более 4,2 тыс. промышленных компаний, на которых трудятся 725 тыс. человек. Ежегодно открывается 40-50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых. Они производят разнообразные товары, активно внедряют инновации и увеличивают объемы выпуска продукции.