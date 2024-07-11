Культурная столица-2026: почти четверть миллиона россиян уже проголосовали на «Госуслугах»

На «Госуслугах проходит» народное голосование за звание Культурной столицы 2026 г. В нем приняли участие уже более 232 тыс. человек. Об этом CNews сообщили представители Минцифры.

Отдать голос можно до 1 декабря 2024 г. Его учтут эксперты при определении победителя. Звание даст городу шанс привлечь больше туристов и дополнительные инвестиции.

Стать культурной столицей может любой город, в котором живет не менее 200 тыс. человек. Москва и Санкт-Петербург не участвуют — для обеспечения равных конкурентных условий.

Сейчас в конкурсе 26 участников. Но этот список еще может быть расширен — заявки принимают до 26 августа 2024 г.

Текущие лидеры народного онлайн-голосования: Владимир – 66,5 тыс.; Владивосток – 55,9 тыс.; Псков – 53,5 тыс.; Тула – 51,7 тыс.; Екатеринбург – 51,4 тыс.

Всероссийский конкурс проводится второй раз. В 2023 г. жюри определило двух победителей: культурной столицей 2024 г. стал Нижний Новгород, а 2025 г. — Грозный.