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В Государственной жилищной инспекции Санкт-Петербурга внедрили программного робота

В Государственной жилищной инспекции Санкт-Петербурга начали использовать программного робота, внедренного специалистами Санкт-Петербургского информационно-аналитического центра. Робот выгружает документы из официальных электронных ресурсов: Единого государственного реестра юридических лиц, Единого федерального реестра сведений о банкротстве, Государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства. Об этом CNews сообщили представители Государственной жилищной инспекции Санкт-Петербурга.

Государственная жилищная инспекция лицензирует деятельность организаций, управляющих многоквартирными домами, а также ведет лицензионный контроль. Документы, которые выгружает робот, необходимы при проверке заявлений о внесении изменений в реестр лицензий города. Робот формирует в электронном виде выписки, необходимые для дальнейшей работы специалистов отдела лицензирования и Лицензионной комиссии Государственной жилищной инспекции Санкт-Петербурга.

Внедрение робота помогло увеличить долю документов, обрабатываемых в электронном виде ежемесячно и предоставлять петербуржцам актуальную информацию об управлении многоквартирными домами в Государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства.

«Продолжаем оптимизировать деятельность органов государственной власти Северной столицы в рамках программы «Эффективный регион», реализуемой по поручению Губернатора Александра Беглова. Программный робот, внедренный сотрудниками Санкт-Петербургского информационно-аналитического центра, позволил сократить время рассмотрения заявлений о внесении в реестр лицензий на 20%. В среднем специалист отдела лицензирования тратил на выгрузку и проверку документов 35-37 минут, после внедрения программного робота загрузка, хранение и распечатка документов на бумажном носителе не требуется, а среднее время обработки одного заявления сократилось до 25-28 минут», — сказал вице-губернатор Санкт-Петербурга Станислав Казарин.

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