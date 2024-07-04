CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ПО Софт Интернет Веб-сервисы ИТ в банках ИТ в госсекторе
|

Банк «Русский Стандарт»: оплата покупок через универсальный QR-код доступна на кассе у первого клиента

Банк «Русский Стандарт» в сотрудничестве с Национальной системой платежных карт (НСПК) обеспечил техническую возможность приема универсального QR-кода для оплаты покупок на кассе первого клиента своей эквайринговой сети. Об этом CNews сообщили представители банка.

Универсальный QR-код для оплаты покупок, созданный НСПК с банками-партнерами, поможет упростить клиентам расчеты на кассе. Объединение разрозненных QR-кодов (СБП, pay-сервисов различных банков) в универсальный код для оплаты – это простое и понятное решение для клиентов, которым будет комфортно расплачиваться за покупки с помощью своего привычного платежного инструмента, не думая, какое приложение надо открыть.

Универсальный QR-код будет также выгодным решением для юридических лиц (мерчантов, ТСП), которые получат массовых клиентов-покупателей (без ограничений при оплате телефоном только одним банком).

Теперь компании-клиенты банка «Русский Стандарт» по эквайрингу могут подключить себе возможность приема платежей по универсальному QR-коду в своей кассовой зоне. Отметим, что выводить код для оплаты можно любыми способами: на экране терминала; распечатать код, в том числе и на бумажном предчеке во время совершения покупки. Покупатели могут с легкостью совершить платеж, отсканировав универсальный QR любым удобным способом: штатной камерой или с помощью банковского приложения.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Облегченная миграция с Oracle: как осуществить переход на новую СУБД быстрей и проще

Москва заплатит полмиллиарда за фирменный столичный Linux для серверов. Деньги уже выделены

Олеся Суханос, «МегаФон ПроБизнес»: Экологическая обстановка стабилизируется за счет новейших технологий

Роскомнадзор: По нашему требованию Apple удалила 25 приложений VPN для iPhone и MacBook

Росагролизинг: как специалисты «Нетрики» провели миграцию аналитической системы компании с MS SQL Server на Postgres Pro

В России выстроены первые схемы мошенничества с цифровым рублем

MARKET.CNEWS

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Обзор ТВ DIGMA PRO QLED 65L: универсальный телевизор для всей семьи

Обзор OSiO FocusLine F160a: российский ноутбук в металлическом корпусе

Обзор смартфона HUAWEI Pura 70 Ultra: фотофлагман 2024

Показать еще

Наука

Внутри алмаза обнаружен иноземный минерал с необычным составом

Переворот в физике: найдены доказательства существования гравитона

Астрофизики запечатлели окончание формирования планеты из диска газа и пыли
Показать еще
ОБЗОР Рейтинг провайдеров IaaS Enterprise 2024
CNEWS TV Видеообзор CNews FORUM Кейсы: Цифровое развитие России продолжается
ОБЗОР Рейтинг российских платформ Kubernetes 2024
CNEWS TV Видеообзор CNews FORUM Кейсы: Мир сходит с ума по искусственному...
ОБЗОР Провайдеры IaaS с международной сетью ЦОД 2024
CNEWS TV Создан самый бесполезный в мире одноплатный компьютер
ОБЗОР Импортозамещение 2024
CNEWS TV Стеклянные накопители будут тысячелетиями хранить десятки петабайт...
ОБЗОР Российские операционные системы 2024
True Tech Day 2024 True Tech Day 2024