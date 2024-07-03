CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы Цифровизация ИТ в госсекторе
|

В вуз с «Госуслугами»: 500 тыс. заявлений и 8 тыс. заявок в час

Уже более 500 тыс. заявлений подали абитуриенты, используя сервис «Поступление в вуз онлайн». На портал поступает в среднем 8 тыс. заявлений в час. Чаще всего абитуриенты подают документы одновременно в два вуза, а среди самых популярных специальностей в этом году снова лидирует ИТ. Об этом CNews сообщили представители Минцифры.

Самые популярные вузы: Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте России (РАНХиГС), Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого (СПБПУ), Финансовый университет при Правительстве России (Финансовый университет), Уральский федеральный университет (УрФУ), Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ).

Самые популярные направления: информатика и вычислительная техника, образование и педагогические науки, клиническая медицина, экономика и управление, машиностроение.

Регионы, из которых поступает больше всего заявлений: Москва, Санкт-Петербург, Татарстан, Свердловская область, Новосибирская область.

С 2024 г. абитуриенты могут выбрать и заключить на «Госуслугах» договор целевого обучения. По нему студент сможет получать поддержку от будущего работодателя во время учебы, а затем гарантированно к нему трудоустроиться. Такие заявления подали уже более 46 тыс. человек.

Приемная кампания на бюджет будет продолжаться до 25 июля 2024 г.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Максим Семёнкин, CodeInside: Рынок от аутсорсинга не отказывается, но активно сокращает его

Цифровизацию российского ЖКХ тормозят отсутствие единого регулятора и формата данных

Отказоустойчивый кластер Postgres Pro «из коробки»: как работает BiHA

Казначейство в 65000 раз сократило время, за которое власти дистанционно узнают о проблемах в регионах

Крупный ритейл переходит на российские платформы электронной коммерции

Количество отечественных передовых производственных технологий за три года выросло почти вдвое

MARKET.CNEWS

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Обзор OSiO FocusLine F160a: российский ноутбук в металлическом корпусе

Обзор смартфона HUAWEI Pura 70 Ultra: фотофлагман 2024

10 самых умных роботов-газонокосилок: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Внутри алмаза обнаружен иноземный минерал с необычным составом

Переворот в физике: найдены доказательства существования гравитона

Астрофизики запечатлели окончание формирования планеты из диска газа и пыли
Показать еще
ОБЗОР Рейтинг провайдеров IaaS Enterprise 2024
CNEWS TV Видеообзор CNews FORUM Кейсы: Цифровое развитие России продолжается
ОБЗОР Рейтинг российских платформ Kubernetes 2024
CNEWS TV Видеообзор CNews FORUM Кейсы: Мир сходит с ума по искусственному...
ОБЗОР Провайдеры IaaS с международной сетью ЦОД 2024
CNEWS TV Создан самый бесполезный в мире одноплатный компьютер
ОБЗОР Импортозамещение 2024
CNEWS TV Стеклянные накопители будут тысячелетиями хранить десятки петабайт...
ОБЗОР Российские операционные системы 2024
True Tech Day 2024 True Tech Day 2024