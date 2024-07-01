Utrace выходит на рынок маркировки бакалейной продукции

Utrace, российский разработчик ИТ-решений для управления цифровой маркировкой, обновил облачную платформу Utrace HUB под потребности производителей бакалейной продукции. Теперь поставщики данной категории товаров смогут использовать платформу для передачи сведений о кодах маркировки в государственную систему мониторинга «Честный знак» (ГИС МТ). Об этом CNews сообщили представители Utrace.

В период с первого июля 2024 г. по 28 февраля 2025 г. Минпромторг проводит эксперимент по маркировке отдельных видов бакалейной продукции. В рамках добровольного участия к эксперименту приглашены производители, импортеры и продавцы таких товаров.

В перечень подлежащей маркировке продукции вошли овощные приправы, растительные специи и отдушки, соусы, уксус, снеки, супы быстрого приготовления, хлебцы и др. По итогам пилота будут разработаны критерии маркировки, после чего она станет обязательной для всех участников отрасли.

Ранее в управлении безакцизной пищевой продукции «Центра развития перспективных технологий» (ЦРПТ)отметили, что основанием для проведения добровольного эксперимента стал рост нелегального рынка некоторой бакалейной продукции. Помочь в борьбе с проникновением на продовольственный рынок России контрафакта, а также ограничить нелегальный оборот продуктов питания призвана цифровая маркировка.

Utrace HUB — это облачная track&trace система для управления маркировкой и прослеживаемостью. С ее помощью производители и импортеры бакалеи могут заказывать коды Data Matrix, а также в установленные законодательством сроки отчитываться о факте их нанесения государственному регулятору.

Utrace HUB предназначена для крупных компаний со сложной производственной и логистической структурой и может быть интегрирована как с программно-аппаратными средствами для нанесения кодов маркировки, так и с учетными системами, системами управления складами и другим ПО. Пропускная мощность Utrace HUB — более 20 млрд кодов Data Matrix в год на каждого клиента, что дает бизнесу любого масштаба возможность сохранить привычные темпы ввода товара в оборот, а также непрерывность работы в связи с внедрением обязательной маркировки.

«Платформа Utrace HUB зарекомендовала себя в качестве надёжного решения для автоматизации процесса цифровой маркировки и обеспечения прослеживаемости продукции. В активе нашей компании опыт работы с запуском маркировки во многих других отраслях. Это позволит нам предоставить продавцам и поставщикам бакалейной продукции всю необходимую консалтинговую поддержку, а также помочь им с подготовкой ИТ-инфраструктуры и организацией процесса перехода на новые регуляторные требования», – сказал Ариф Гаджиев, Директор по развитию Utrace.