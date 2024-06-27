CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация ИТ в госсекторе
|

В 10 округах столицы построят технопарки по программе комплексного развития территорий

В проработке у Москвы находится 236 проектов комплексного развития территорий (КРТ). В 42 из них предусмотрена возможность строительства технопарков. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«По программе комплексного развития территорий в рамках 42 проектов в десяти округах столицы планируется возвести технопарки. Площадь будущих объектов составит от 10 тыс. до 362 тыс. кв. метров. Они будут созданы на базе промышленных предприятий и научных организаций. Всего по итогам реализации проектов, предусматривающих строительство технопарков, появится около 194 тыс. рабочих мест», ‒ сказал Владимир Ефимов.

Технопарки планируется создать в девяти проектах КРТ на северо-востоке столицы, в семи проектах – на севере, шести – на юго-востоке, пяти – на западе Москвы, по три проекта находится на востоке, юге города, в Зеленограде и ТиНАО. Кроме того, строительство научно-исследовательских комплексов запланировано в двух проектах редевелопмента на северо-западе и в одном – на юго-западе Москвы. Об этом CNews сообщили представители Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«При разработке проектов комплексного развития территорий особое внимание уделяется созданию современных технопарков, которые позволяют развивать инновационную инфраструктуру в столице. Например, в рамках реорганизации бывшей промзоны «Теплый стан» в Ясеневе в течение 10 лет построят два производственных комплекса с технопарками общей площадью 27,4 тыс. кв. метров. На территории бывшей промзоны «Вагоноремонт» 17,18 в САО планируется возведение нежилых объектов общей площадью 297,8 тыс. кв. метров, в том числе технопарка», – отметил министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Москвы Максим Гаман.

По программе комплексного развития территорий создаются многофункциональные городские кварталы, где на месте бывших промышленных зон и неэффективно используемых участков проектируются дороги, комфортное жилье и вся необходимая инфраструктура. Сейчас в Москве на разных стадиях реализации находится 236 проектов КРТ общей площадью более 3,1 тыс. гектаров. Проработка проектов ведется по поручению мэра Москвы Сергея Собянина.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Виктор Федотов, Softline: Задача импортозамещения выполнена. В нашем облаке есть сегмент на отечественных серверах, ОС и гипервизоре

ИИ для поиска преступников оказался под атакой адвокатов: они говворят, что его создал лжец и мошенник

Максим Семёнкин, CodeInside: Рынок от аутсорсинга не отказывается, но активно сокращает его

Крупный поставщик московских властей вернул себе контроль над компанией, которую не поделил с гендиректором

Денис Хадасков, HD Tech: В России исторически сложилось, что инновации появляются в финансовых компаниях

Арестован исполнитель гособоронзаказа, поставлявший зарубежные рации под видом российских

MARKET.CNEWS

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Обзор беспроводного робота-газонокосилки Dreame Roboticmower A1: первый тест в России

От культиватора до электроножниц: 10 электрических гаджетов для сада и огорода

Обзор робота-мойщика окон HOBOT S6 Pro: умный помощник

Показать еще

Наука

Внутри алмаза обнаружен иноземный минерал с необычным составом

Переворот в физике: найдены доказательства существования гравитона

Астрофизики запечатлели окончание формирования планеты из диска газа и пыли
Показать еще
ОБЗОР Рейтинг провайдеров IaaS Enterprise 2024
CNEWS TV Видеообзор CNews FORUM Кейсы: Цифровое развитие России продолжается
ОБЗОР Рейтинг российских платформ Kubernetes 2024
CNEWS TV Видеообзор CNews FORUM Кейсы: Мир сходит с ума по искусственному...
ОБЗОР Провайдеры IaaS с международной сетью ЦОД 2024
CNEWS TV Создан самый бесполезный в мире одноплатный компьютер
ОБЗОР Импортозамещение 2024
CNEWS TV Стеклянные накопители будут тысячелетиями хранить десятки петабайт...
ОБЗОР Российские операционные системы 2024
True Tech Day 2024 True Tech Day 2024