CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы Цифровизация ИТ в госсекторе
|

Получить соцпомощь в Подмосковье стало проще благодаря экспертной системе

В Подмосковье онлайн-услугу «Признание граждан нуждающимися в социальном обслуживании» дополнили экспертной системой. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Возможность обратиться за социальным обслуживанием онлайн появилась в Московской области с 2018 г. За это время услугой на регпортале воспользовались свыше 800 тыс. раз. Теперь при заполнении электронной заявки экспертная система сама формирует список организаций, которые оказывают подходящие в конкретной жизненной ситуации формы обслуживания. Благодаря новой функции удастся избежать ошибок при выборе поставщика соцуслуг и уменьшить количество отказов в предоставлении помощи», – отметила министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

Бесплатные социальные услуги могут получить жители Московской области определенных категорий. Например, те, кто утратил способность к самообслуживанию и самостоятельному передвижению или имеющие в семье инвалида, который нуждается в постоянном постороннем уходе.

Подать заявление можно онлайн. Услуга доступна на региональном портале в разделе «Соцподдержка» – «Соцпомощь».

Решение поступит в личный кабинет заявителя в течение пяти рабочих дней.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Виктор Федотов, Softline: Задача импортозамещения выполнена. В нашем облаке есть сегмент на отечественных серверах, ОС и гипервизоре

ИИ для поиска преступников оказался под атакой адвокатов: они говворят, что его создал лжец и мошенник

Облегченная миграция с Oracle: как осуществить переход на новую СУБД быстрей и проще

Крупный поставщик московских властей вернул себе контроль над компанией, которую не поделил с гендиректором

Вячеслав Золотарев, Университет Решетнева: Восприятие безопасности как целостной структуры станет «культурным кодом» ИБ-специалиста будущего

Арестован исполнитель гособоронзаказа, поставлявший зарубежные рации под видом российских

MARKET.CNEWS

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Обзор беспроводного робота-газонокосилки Dreame Roboticmower A1: первый тест в России

От культиватора до электроножниц: 10 электрических гаджетов для сада и огорода

Обзор робота-мойщика окон HOBOT S6 Pro: умный помощник

Показать еще

Наука

Внутри алмаза обнаружен иноземный минерал с необычным составом

Переворот в физике: найдены доказательства существования гравитона

Астрофизики запечатлели окончание формирования планеты из диска газа и пыли
Показать еще
ОБЗОР Рейтинг провайдеров IaaS Enterprise 2024
CNEWS TV Видеообзор CNews FORUM Кейсы: Цифровое развитие России продолжается
ОБЗОР Рейтинг российских платформ Kubernetes 2024
CNEWS TV Видеообзор CNews FORUM Кейсы: Мир сходит с ума по искусственному...
ОБЗОР Провайдеры IaaS с международной сетью ЦОД 2024
CNEWS TV Создан самый бесполезный в мире одноплатный компьютер
ОБЗОР Импортозамещение 2024
CNEWS TV Стеклянные накопители будут тысячелетиями хранить десятки петабайт...
ОБЗОР Российские операционные системы 2024
True Tech Day 2024 True Tech Day 2024