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ЦФА: защитить нельзя взломать

В последние дни хакеры взломали национальный центр обработки данных Индонезии, потребовав выкуп в размере $8 млн. Кибератака, произошедшая 20 июня, нарушила работу более 200 национальных и региональных правительственных учреждений. Хотя некоторым госслужбам удалось возобновить работу, инцидент подчеркнул глобальные риски кибератак. В это же время российский оператор связи МТС подвергся мощнейшей за год DDoS-атаке, проведенной с 20 тысяч устройств из разных стран.

Почти ежедневно мы слышим о кибератаках, приводящих к нарушениям работы крупных компаний и утечкам личных данных пользователей. За последние годы почти каждый сталкивался с последствиями подобных инцидентов. В I квартале 2024 г. количество кибератак на российские организации выросло в шесть раз по сравнению с аналогичным периодом 2023 г.

Безопасность становится приоритетом при защите финансовых транзакций и данных клиентов. Цифровые финансовые активы (ЦФА) могут стать решением для обеспечения безопасности на финансовом рынке. Финансовые институты являются приоритетными целями для киберпреступников из-за хранения значительных объемов чувствительной информации и высокой стоимости операций. Атаки включают кражу данных клиентов, финансовые мошенничества и вымогательство.

С начала 2023 г. число кибератак в кредитно-финансовой отрасли выросло более чем на четверть, достигнув 6,8 тыс. Одновременно растет сложность попыток кибервзломов. Хотя уровень защиты финансовых организаций высок, злоумышленники тщательно готовятся к нападению и активно используют киберразведку. Более трети атак в банковской сфере связано с эксплуатацией уязвимостей. Успешный взлом такой структуры может привести к плачевным последствиям для компании и населения.

Бизнес готов обсуждать эти вопросы, особенно в контексте предстоящего заседания Комиссии по развитию цифровых финансовых технологий Ассоциации менеджеров, организованного при поддержке группы «Интеррос». Финансовые учреждения рассмотрят вопросы цифровой безопасности в финансовом секторе, акцентируя внимание на ЦФА.

Безопасность ЦФА становится центральным вопросом в последнее время, особенно на фоне участившихся кибератак и взломов. В отличие от криптобирж и блокчейн-проектов, ЦФА базируются на распределенных реестрах и соответствуют строгим стандартам информационной безопасности, устанавливаемым ЦБ, что повышает уровень защиты.

Перспективы очевидны. За последние два года интерес к ЦФА значительно вырос. Эти активы лучше защищены от возможных взломов, но пока отсутствует ажиотаж из-за опасений новизны и вопросов к безопасности.

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