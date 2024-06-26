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Похозяйственные книги Севастополя перевели в цифру

Корпорация «Элар» оцифровала более 260 тыс. листов архивных документов для архива города Севастополя, среди них дела администрации, похозяйственные книги, протоколы, приказы и другие документы постоянного срока хранения. Об этом CNews сообщили представители «Элар».

В ГКУ «Архив города Севастополя» собрано более 750 тыс. фондов, в том числе дореволюционного периода. Самое раннее дело на бумажной основе, хранящееся в архиве, датируется концом 18 века.

Оцифрованный на планетарных сканерах «Элар» массив представляет собой архивные документы, сшитые в дела. Электронные копии были созданы, в том числе, для обложек дел, оборотов листов со всеми записями и отметками, сделанными от руки, а также для графиков, схем, карт до формата 2А0. Среди документов большого формата, в частности, похозяйственные книги — учетная документация, где ведется перепись сельского населения, учет собственности семьи, уточняются родственные связи, даты рождения и смерти, даты постройки дома. Практика ведения похозяйственных книг идет примерно с 1935 г.

Технологии бесконтактного сканирования обеспечили сохранность оригиналов и эталонное качество электронных копий. Сканирование проводилось в цветном режиме с оптическим разрешением не менее 400 dpi. Высокий результат достигается также за счет отлаженного производственного цикла оцифровки, который включает в себя большое количество взаимосвязанных этапов, - подготовку документов, сканирование, обработку графических образов, индексирование данных.

Архив города Севастополя предоставляет пользователем возможность изучения архивных документов в электронном читальном зале в автоматизированной информационной системе АИС «Элар-Архив».

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