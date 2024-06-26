Курская область и «Росатом Инфраструктурные решения» подписали соглашение о сотрудничестве

В Москве состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между администрацией Курской области и АО «Росатом Инфраструктурные решения» (РИР, входит в госкорпорацию «Росатом»). Подписи под документом поставили временно исполняющий обязанности губернатора Алексей Смирнов и генеральный директор компании Ксения Сухотина. Об этом CNews сообщили представители РИР.

Стороны договорились об активизации взаимодействия по всем ключевым направлениям сотрудничества — от модернизации объектов теплосетевого комплекса областного центра до проекта «Умный город».

«Подписанное соглашение направлено на развитие и укрепление партнерских отношений между компанией и регионом. Мы находимся в постоянном взаимодействии и совместно работаем над повышением качества и надежности системы теплоснабжения Курска. В частности, в рамках концессионного соглашения, действующего с 2020 г., мы за три года модернизировали более 45 км муниципальных теплосетей и три центральных тепловых пункта. Новое соглашение создает основу для расширения этой, бесспорно, важной работы по обновлению коммунальной инфраструктуры областного центра», - сказала Ксения Сухотина.

«С 2019 г. мы начали масштабную реконструкцию сетей ЖКХ в областном центре. За это время выполнен значительный объем работы, но важно продолжать и наращивать набранные темпы. Уверен, что подписываемое соглашение позволит реализовать все намеченные планы. Со своей стороны будем оказывать всестороннюю поддержку», - сказал врио губернатора Курской области Алексей Смирнов.

В 2019-2023 гг. АО «РИР» в лице дочерней структуры - филиала АО «Квадра» - «Курская генерация» - инвестировало в обновление теплосетевого комплекса г. Курска более 6 млрд руб. Из бюджета Курской области, начиная с 2021 г., было направлено более 400 млн руб., в т.ч. 150 млн средств ППК «Фонд развития территорий». За этот период заменено 115,4 км теплосетей, реконструированы семь центральных тепловых пунктов, выполнены ремонты и реконструкции генерирующего и иного оборудования ТЭЦ-1, ТЭЦ-4 и ТЭЦ СЗР.

В 2024 г. компания направит на ремонты и реконструкцию собственного и концессионного оборудования в Курске более 1,3 млрд руб. Также из регионального бюджета планируется направить более 100 млн руб. Будет заменено около 10 км теплосетей (в т.ч. 3,5 км в рамках концессии), выполнена реконструкция 10 муниципальных теплопунктов, а также будет отремонтировано теплосетевое, генерирующее и другое оборудование ТЭЦ.