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«ВестЛинк» и «Цифра» представили цифровые инструменты по управлению эффективностью ВиВ

ГК «ВестЛинк» совместно с ГК «Цифра» представили комплекс цифровых решений по управлению эффективностью водоснабжения и водоотведения. Разработка позволяет на 25% повысить эффективность работы персонала, на 5% сократить потребление энергоресурсов и на 25% оптимизировать капитальные затраты, быстро окупив инвестиции в работу с данными. Об этом CNews сообщили представители «Цифры».

«Совместная деятельность позволит нам разрабатывать решения с использованием предиктивной аналитики. ГК «Цифра» традиционно сильна в оснащении и сборе данных. Дополняя решения друг друга, мы создаем единый центр управления данными, который совершит переворот в операционном управлении компаниями водоканального хозяйства и их филиалами», – сказал Константин Козерог.

«У «Цифры» есть положительный опыт по созданию системы управления производственными данными в сфере централизованного теплоснабжения и водоснабжения, на основе которой уже реализованы и эффективно работают сервисы раннего обнаружения дефектов и предотвращения аварий. Мы уверены, что наш опыт и цифровые продукты будут полезны отрасли ВиВ и приведут к скорейшему решению приоритетных для отрасли задач, что в конечном счете положительно скажется на качестве и надежности услуг для потребителей», — сказал генеральный директор ГК «Цифра» Сергей Емельченков.

Центр управления эффективностью – это цифровая система управления технологическими и производственными процессами водоснабжения и водоотведения. В ее основе лежит единая информационная модель данных на базе цифровой промышленной платформы ZIIoT от «Цифры» и среда совместной работы по управлению эффективностью Z-LINK семейства продуктов Linkage от «ВестЛинк», а также комплекс цифровых сервисов по управлению производством – цифровая диспетчерская, контроль режимов и их планирование, учет технического состояния.

«У промышленных предприятий сложная ИТ-инфраструктура, в которой, несмотря на наличие продвинутых решений, барьеры автоматизации бизнес-процессов до сих пор не преодолены. Для построения эффективных технологических процессов им требуются кросс-функциональные решения. Продукты экосистемы Linkage работают с белыми пятнами в массивах данных, отсутствием связности решений, собирая ключевые показатели и метрики в единую визуальную панель. В партнёрстве с ГК «Цифра» мы видим большой потенциал, поскольку коллеги преуспели в автоматизации отдельных бизнес-процессов для собственников бизнеса. Их видение поможет нам в создании единых аналитических витрин, помогающих принимать решения любого уровня», – сказал вице-президент ГК «ВестЛинк», директор бизнес-направления Linkage Олег Попов.

ЦУВиВ отвечает за сбор, обработку, анализ данных, интерпретацию и визуализацию полученной информации, контроль за всеми аспектами технологических и производственных процессов водоснабжения и водоотведения, а также за полное управление ими. Создание ЦУВиВ позволит коммунальным компаниям быстро и менее затратно перейти к управлению водным хозяйством на основе данных, а композитная архитектура снизит риски в процессе цифровой трансформации.

«Умные» системы коммунального хозяйства – ключевой тренд на рынке цифровизации ЖКХ. ГК «ВестЛинк» и ГК «Цифра» предложили полный набор сервисов для умных систем водоснабжения и водоотведения. Вода – важный ресурс, он должен расходоваться эффективно. Уверен, что коллеги охотно внедрят передовые решения по автоматизации водоканалов», – сказал инженер, председатель совета директоров группы компаний «ВестЛинк», председатель Совета директоров Российского Технологического Фонда, АО «РТФ», НИИ энергетического машиностроения МГТУ им. Баумана Вадим Куликов.

Как отмечают эксперты, наиболее быстрые эффекты от вложений в цифровую трансформацию получаются по направлениям работы с абонентами и за счет создания цифровой диспетчерской. Наиболее емкие эффекты сосредоточены в оптимизации капитальных затрат на обеспечение технического состояния и развитие инфраструктуры. Ожидаемые показатели от внедрения такого центра – повышение на 25% эффективности оперативной работы персонала, сокращение на 15% времени аварийных ремонтов, а также снижение на 5% потребляемой электроэнергии и объема нереализованной воды.

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