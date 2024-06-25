«Московская техническая школа» открыла новые курсы по робототехнике и сенсорике»

Образовательный проект «Московская техническая школа» («МТШ») совместно с Национальным исследовательским университетом (НИУ) «МЭИ» открыл новые курсы в рамках модуля «Робототехника и сенсорика». Об этом сообщил Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

«Применение роботов актуально сегодня во многих отраслях экономики, в частности промышленности, транспорте и логистике. Автоматизация позволяет повышать эффективность рабочих процессов и значительно снижать влияние человеческого фактора. Развитие профкомпетенций сотрудников — одно из ключевых условий роста отрасли, поэтому с 2022 года “Московская техническая школа” предлагает инженерам столицы образовательные программы в рамках направления “Робототехника и сенсорика”. Модуль динамично развивается и расширяется — недавно было запущено два новых курса. Теперь в портфеле проекта 17 разнообразных программ, направленных на подготовку специалистов в области разработки, создания автоматизированных и сенсорных систем, а также методов управления ими», — сказал Владислав Овчинский.

Так, очный курс «Этическое обеспечение исследований с участием людей для разработчиков приборов и технологий» направлен на формирование у инженеров профессиональных компетенций в области оценки статуса научных проектов и подготовки методических и документальных решений для неклинических наблюдений с участием добровольцев. Он рассчитан на 16 академических часов.

«Учебный курс подготовлен специально для тех, кто придумывает и конструирует новые технические решения. Он состоит из трех модулей, в каждом из которых три компактные лекции. Курс поможет лучше оценивать статус научных проектов и готовить методические и документальные решения для неклинических наблюдений с участием условно здоровых добровольцев. Его краткость в сочетании с четкой структурой поможет лучшему усвоению информации», — сказал профессор кафедры робототехники, мехатроники, динамики и прочности машин НИУ «МЭИ», доктор биологических наук Олег Кубряк.

Очно-дистанционная программа «Навигация и управление мобильными роботами в городских условиях» нацелена на создание безопасных, эффективных и умных транспортных систем для городской среды. Курс представляет комплексный подход в изучении колесных роботов и предлагает получить передовой опыт обучения на реальном полигоне. Программа рассчитана на 32 академических часа.

По словам инженера первой категории кафедры радиотехнических систем, руководителя платформы «Робовейник» НИУ «МЭИ» Олега Глухова, курс открывает новую страницу в истории развития городских интеллектуальных транспортных систем. На специализированной платформе не только обеспечены условия для практической реализации мультиагентного взаимодействия автомобилей-роботов, но и есть возможность погрузиться в реальный процесс проектирования будущего городского транспорта. При этом основная цель — обучить новое поколение инженеров, способных применять современные технологии для создания безопасных, эффективных и умных транспортных систем.

Ранее Сергей Собянин отметил, что для внедрения на производствах современных технологий необходимы новые инженерные кадры. Чтобы помочь промышленности решить вопрос дефицита сотрудников, Правительство Москвы в 2021 году совместно с ведущими техническими вузами и компаниями создало проект «Московская техническая школа». Он призван повысить квалификацию инженеров в работе с инновационными технологиями, которые развивают промышленный потенциал столицы и оптимизируют производственные процессы.

Сегодня проект предоставляет качественную образовательную инфраструктуру. Для сотрудников предприятий открыто девять общих направлений, а также четыре специальных. Им доступно около 160 курсов. Помимо учебных программ, участникам предлагают вебинары, конференции, мастер-классы и другие мероприятия. С момента запуска обучение в «МТШ» прошли свыше 2,2 тыс. инженеров.