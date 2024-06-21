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Искусственный интеллект обработает заявления россиян в «СберНПФ»

«СберНПФ» внедрил две модели искусственного интеллекта, использующие технологию компьютерного зрения (AI Computer Vision). Теперь они обрабатывают часть заявлений россиян и помогают фонду быстрее принимать решения. Такие нововведения продолжают последовательную цифровую трансформацию «СберНПФ». Об этом CNews сообщили представители «СберНПФ».

Первая модель работает с входящей документацией, полученной от правопреемников по договорам об обязательном пенсионном страховании (ОПС). Она самостоятельно распознает данные, а затем создает и предзаполняет карточки заявлений в автоматизированных системах фонда. Модель также определяет состав полученных документов и проверяет, заверены ли они нотариусом. Оператору остаётся только подтвердить корректность внесённой информации. Благодаря этому решению «СберНПФ» на 4% сократил время обработки документов.

Вторая модель анализирует справки от Социального фонда России, чтобы ускорить назначение россиянам выплат по договорам ОПС. Она распознает полученные данные и вносит их в систему фонда. Далее робот в автоматическом режиме связывает эту информацию с заявлением, которое человек ранее направил в адрес «СберНПФ». Когда эти данные проверит оператор, фонд вынесет решение о назначении накопительной пенсии или срочной пенсионной выплаты. Нововведение помогло «СберНПФ» на 27% быстрее обрабатывать информацию.

Виктор Поляков, операционный директор «СберНПФ»: «Использование искусственного интеллекта ― часть нашей стратегии по повышению операционной эффективности и качества пользовательского опыта. В прошлом году фонд роботизировал выплату пенсий, а теперь сделал еще один шаг вперед, автоматизировав обработку документов. Мы продолжим совершенствовать модели искусственного интеллекта и повышать качество их работы, чтобы сделать рутинные операции надежными, быстрыми и прозрачными. Эта работа ведется по всем направлениям: договорам об обязательном пенсионном страховании, договорам негосударственного пенсионного обеспечения и программе долгосрочных сбережений».

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