CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ПО Софт ИТ в госсекторе
|

Directum сохранит документы Томского политехнического университета

Компания «СофтСноу», эксперт по внедрению решений Directum в высшей школе, стартовала проект развертывания «Долговременного архива» вендора в Национальном исследовательском Томском политехническом университете. Об этом CNews сообщили представители Directum.

В результате внедрения вуз получит инструмент для централизованного хранения электронных документов с поддержкой юридической значимости в течение долгих нормативных сроков — более 75 лет.

«Долговременный архив» Directum высвободит ресурсы оперативных систем, снимет с делопроизводителей часть рутинной работы, а поиск архивных документов вуза будет занимать несколько секунд.

В рамках проекта команда специалистов «СофтСноу» разработает механизмы интеграции систем заказчика с «Долговременным архивом» Directum.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Больше общения и акцент на ИБ: как устроен гибридный офис

Росреестр объявил мегатендер, чтобы купить Linux, умеющий работать с процессорами «Эльбрус» и «Байкал»

Облегченная миграция с Oracle: как осуществить переход на новую СУБД быстрей и проще

Власти будут субсидировать предприятиям до 50% затрат на покупку российского промышленного ПО

Как переехать в отечественный виртуальный офис без форс-мажоров

США вводят тотальные санкции против «Касперского». Его ПО нельзя будет ставить даже на домашние ПК

MARKET.CNEWS

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Обзор медиаплеера HIPER MEDIA TV M5 Ultra: простой способ сделать телевизор умным

Как скачать фотографии из зарубежных облачных хранилищ: инструкция для iCloud, Google Диска и других сервисов

Аккумуляторные дрели и отвертки для работ по дому: хиты продаж

Показать еще

Наука

Внутри алмаза обнаружен иноземный минерал с необычным составом

Переворот в физике: найдены доказательства существования гравитона

Астрофизики запечатлели окончание формирования планеты из диска газа и пыли
Показать еще
ОБЗОР Рейтинг провайдеров IaaS Enterprise 2024
CNEWS TV Видеообзор CNews FORUM Кейсы: Мир сходит с ума по искусственному...
ОБЗОР Рейтинг российских платформ Kubernetes 2024
CNEWS TV Создан самый бесполезный в мире одноплатный компьютер
ОБЗОР Провайдеры IaaS с международной сетью ЦОД 2024
CNEWS TV Стеклянные накопители будут тысячелетиями хранить десятки петабайт...
ОБЗОР Импортозамещение 2024
CNEWS TV Видеообзор CNews FORUM Кейсы: Цифровое развитие России продолжается
ОБЗОР Российские операционные системы 2024
True Tech Day 2024 True Tech Day 2024