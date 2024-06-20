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Более 60 тыс. фишинговых сайтов заблокировали с начала года

Фишинг — это вид интернет-мошенничества, когда злоумышленники пытаются получить доступ к вашим личным данным. Это могут быть банковские реквизиты или пароли. Мошенники делают это, создавая поддельные сайты и письма, которые выглядят как настоящие. С 2022 г. действует программа по борьбе с мошенническими сайтами «Антифишинг». За это время было заблокировано около 215 тыс. фишинговых сайтов. А с начала 2024 г. — 64 тыс. Об этом CNews сообщили представители Минцифры.

Рассказать о вредоносном сайте можно в том числе на «Госуслугах». Как пожаловаться на фишинг? Подайте жалобу на «Госуслугах»: укажите адрес сайта, его язык, дату, когда обнаружили сайт, и адрес вашей электронной почты для связи с вами. Заявку обработают в течение суток. Если подтвердится, что ресурс мошеннический, его заблокируют.

Сайты, которые подделываются чаще всего: инвестиционных площадок; маркетплейсов и интернет-магазинов; банков; социальных сетей и мессенджеров; организаций, предоставляющих услуги досуга, например, онлайн-бронирование; органов государственной власти.

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