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В Университете МИСИС научат создавать технологии для «умного» города

В НИТУ МИСИС открывается магистратура «Полупроводниковые преобразователи энергии». Студенты научатся разрабатывать технологии для домов с нулевым потреблением энергии — зданий, обладающих высокой энергоэффективностью. Магистранты будут проводить исследования в области космической фотоэнергетики, создавать светоизлучающие диоды, солнечные батареи, детекторы ядерных частиц и др. Выпускники программы смогут построить научную карьеру в сфере оптоэлектроники или работать в ведущих компаниях энергетической отрасли: предприятия ГК «Росатом», ГК «Роскосмос», ГК «Ростех», Группа компаний «Хэвел» и др. Средняя зарплата молодого специалиста составит 100 тыс. руб. Об этом CNews сообщили представители МИСИС.

Роль полупроводников в передовых технологиях усиливается с каждым годом. Приборы на основе широкозонных материалов применяются в различных сферах: дополненная реальность, оптическая связь, микроскопия и др. Перовскитные полупроводниковые материалы используются в альтернативной энергетике — для производства солнечных панелей, функционирующих в условиях рассеянного света.

Новая программа разработана в соответствии с запросом работодателей и включает два трека. Первый — «Перспективные полупроводниковые оптоэлектронные приборы» — готовит инженеров-разработчиков, технологов и аналитиков, востребованных на отечественном и мировом рынках производства оптоэлектронных приборов. Студенты научатся создавать солнечные элементы, детекторы, светодиоды и фотоприемники. В треке «Полупроводниковая электроника на основе широкозонных материалов» обучающиеся получат навыки разработки, интеграции и сопровождения технологических процессов производства приборов и устройств на широкозонных материалах — полупроводниках третьего поколения. Эти технологии применяются в системах умного дома, интернета вещей, в исследованиях космоса др.

С первого курса студенты смогут трудоустроиться на предприятия бизнес-партнеров программы или в лаборатории НИТУ МИСИС, где будут проводить научные исследования под руководством ведущих ученых университета.

«Студенты магистратуры будут работать с самыми перспективными материалами широкозонной электроники — перовскитами и оксидом галлия. Развитие электроники на основе этих материалов началось всего 10 лет назад и охватило весь мир, а сейчас приближается ключевой момент — переход к промышленному применению приборов на этих материалах. В рамках проектов Мегагрантов у нас созданы две лаборатории мирового уровня, которые занимаются исследованиями и разработками полупроводниковых приборов на этих материалах. Лучшие магистранты в процессе обучения получат возможность трудоустроиться в эти лаборатории», — сказал к.ф.-м.н. Сергей Диденко, заведующий кафедрой полупроводниковой электроники и физики полупроводников Университета МИСИС.

Обучающиеся смогут использовать вычислительные мощности и современное оборудование в лабораториях и научных центрах НИТУ МИСИС и партнерских организациях, таких как НПП «Квант», АО «НПО “Орион”», АО «НИИП», ИПТМ РАН. Занятия будут проходить в вечернее время, что позволит совмещать рабочие и учебные исследовательские проекты.

«Университет МИСИС — ведущий вуз России в сфере материаловедения, а материалы и технологии являются приоритетным направлением научно-технического развития ГК Росатом. Ключевую роль в этом направлении играет микроэлектроника, в частности полупроводниковые преобразователи энергии. Выпускники кафедры полупроводниковой электроники и физики полупроводников, осуществляющей подготовку по данному направлению, отвечают всем нашим требованиям», — сказал д.т.н. Константин Таперо, заместитель директора Научно-исследовательского института приборов ГК «Росатом».

Студенты программы могут участвовать в экспериментах в рамках проектов MegaScience по разработке противорадиационной защиты и созданию солнечных батарей для интернета вещей (IoT). Уже во время учебы магистранты опубликуют статьи или тезисы в научных журналах и сборниках, а также будут принимать участие в конкурсах на получение дополнительных стипендий или грантов.

Выпускники программы смогут работать инженерами технологических компаний и стартапов, проектировщиками инфраструктуры IoT и «умного» города или продолжить заниматься научными исследованиями в сфере оптоэлектроники.

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