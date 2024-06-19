Результаты ЕГЭ на «Госуслугах» посмотрели уже 1,5 млн раз

Выпускники школ за две недели запросили результаты единого госэкзамена на «Госуслугах» 1,5 млн раз. Это на 40% больше, чем за тот же период в 2023 г. Об этом CNews сообщили представители Минцифры.

Первыми итоги экзаменов посмотрели школьники из Южно-Сахалинска и Владивостока. Больше всего запросов поступило из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Казани, Новосибирска, Екатеринбурга и Владивостока.

Преимущества «Госуслуг»: не нужно вводить дополнительные сведения или идти в школу — достаточно подтвержденной учетной записи на портале и запроса в личном кабинете. На все уйдет не более пяти минут; при подаче заявления в вуз онлайн на портале результаты ЕГЭ с «Госуслуг» приравниваются к оригиналам.

На портале уже можно посмотреть баллы за экзамены по русскому, математике, географии, литературе и химии. Впереди — обществознание, физика, информатика, история, биология и иностранные языки.

Узнать свои баллы за ЕГЭ могут также выпускники прошлых лет, начиная с 2019 г.