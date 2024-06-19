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ДИТ Москвы: на портале mos.ru заработал новый сервис для держателей карты москвича

На портале mos.ru заработал новый сервис «Проверка статуса действующей̆ карты москвича». Об этом сообщили в столичном Департаменте информационных технологий. С помощью сервиса можно узнать статус и срок действия карты, а если она недействительна – причину и дату прекращения её действия. Кроме того, на странице можно посмотреть информацию о сроке и форме получения транспортной льготы. Например, если горожанин выбрал денежный эквивалент вместо положенного ему бесплатного проезда, это будет отображаться в сервисе. А те, для кого карту москвича перевыпускают автоматически, смогут с помощью сервиса узнать о сроках и месте получения новой карты.

«Благодаря новому сервису пользоваться картой москвича будет еще удобнее. Раньше на портале mos.ru можно было только отслеживать статус изготовления карты и временного единого социального билета (ВЕСБ). С появлением еще одного сервиса «Проверка статуса действующей̆ карты москвича» жители могут оперативно получить полную информацию о своей карте. Больше нет необходимости звонить на горячую линию, чтобы уточнить срок действия транспортной льготы или причину прекращения действия карты москвича: достаточно зайти на портал mos.ru, ввести необходимые сведения, и все данные будут доступны онлайн в любое время суток», – сказал генеральный директор ГУП «Московский социальный регистр» Иван Бутурлин.

Чтобы воспользоваться сервисом, достаточно ввести серию и номер карты москвича, а также номер документа, удостоверяющего личность, который был указан при подаче заявления. После нажатия кнопки «Проверить» на экране пользователя отобразится полная информация о его карте москвича.

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