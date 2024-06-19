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Беспилотные технологии Казанского ГАУ снизят себестоимость растениеводства в России

Ученые Казанского государственного аграрного университета разработали инновационный аппаратно-программный комплекс системы ADAS 4 уровня для машинно-тракторных агрегатов. Стоимость этой беспилотной системы, использующей передовые технологии машинного зрения, искусственного интеллекта и анализа больших данных, начинается от двух млн рублей в зависимости от используемых функций. Внедрение комплекса позволит значительно повысить эффективность и рентабельность растениеводства за счет снижения себестоимости производства. Об этом CNews сообщили представители Казанского ГАУ.

По мнению сотрудников вуза, внедрение комплекса позволит добиться значимых результатов. «В 70% случаев наблюдается сокращение себестоимости производства продукции растениеводства не менее чем на 20% за счет увеличения производительности, снижения ошибок и пересевов», — сказал Раис Сабиров, кандидат технических наук, сотрудник Института механизации и технического сервиса Казанского ГАУ.

Система машинного зрения обеспечивает надежную работу на всех типах почв в любое время суток. Искусственный интеллект обрабатывает данные лидара и принимает решения по объезду препятствий. В сложных погодных условиях, таких как сильный дождь, снег или туман, предусмотрена возможность движения по спутниковой навигации с получением корректирующих сигналов через интернет.

Научный задел разработки подтвержден пятью научными статьями и 15 свидетельствами о регистрации программ для ЭВМ.

На рынке представлены различные системы точного земледелия, такие как устройства курсоуказания (Outback S-lite, Trimble CFX-750, ГлоНАШ Пилот и др.), подруливающие устройства (Trimble EZPilot, TeeJet UniPilot Pro и др.) и системы активного пилотирования (Trimble Autopilot, Ag Leader SteerCommand и др.). Однако большинство из них, особенно отечественного производства, являются системами параллельного вождения и не имеют функций активного управления машинно-тракторными агрегатами с определением препятствий. Технологии геолокационного позиционирования, распознавания препятствий, построения маршрутов и автономного управления сельхозтехникой являются ключевыми конкурентными преимуществами, поэтому производители неохотно раскрывают детали своих разработок.

По прогнозам экспертов, к 2028 г. объем мирового рынка беспилотных тракторов достигнет $7,5 млрд. Оценочная потребность российского сельского хозяйства — порядка 10 тыс. подобных аппаратно-программных комплексов. Таким образом, внедрение разработки Казанского ГАУ способно принести валовый доход в размере 20 млрд руб.

В планах университета — создание целого комплекса машин, объединенных единой системой автономного управления. Разработка имеет значительный экспортный потенциал и привлекает внимание ведущих производителей сельхозтехники, таких как ПАО КАМАЗ, ОАО «МТЗ», ООО «Казаньсельмаш», ООО «Пегас-Агро», АО «Татагрохимсервис».

Беспилотный комплекс ADAS 4 уровня от Казанского ГАУ представляет собой значительный шаг вперед на пути к полностью автономному сельскому хозяйству. Его внедрение поможет аграриям повысить эффективность, снизить издержки и обеспечить стабильное развитие отрасли растениеводства в России.

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