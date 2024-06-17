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В клиники Москвы внедрена цифровая система управления «Дашборд» на базе платформы Luxms BI

В московских поликлиниках и стационарах активно внедряются современные цифровые технологии для повышения эффективности работы. Одним из таких значимых нововведений стала система цифрового управления «Дашборд» на базе платформы бизнес-аналитики Luxms BI.

«Дашборд» — это программа, которая позволяет руководителям медицинских учреждений в реальном времени анализировать ключевые показатели эффективности по множеству метрик. Система предоставляет доступ к подробным дашбордам и позволяет детально изучать информацию по различным направлениям – используется набор из 11 метрик по наиболее значимым аспектам.

Решение позволяет отслеживать динамику обращений в приемное отделение, время проведения «Триажа», время от поступления пациента до первичного осмотра специалистом, общее время пребывания пациента в приемном отделении и многое другое. Данные в дашборде автоматически обновляются с заданным интервалом и отображаются в виде графиков, диаграмм и других визуальных форматов.

Использование системы обеспечивает руководству города и менеджменту поликлиник полноценное представление о текущем состоянии дел, что помогает оперативно решать проблемы нехватки специалистов и ресурсов, а также другие острые вопросы.

Luxms BI была выбрана за высокую функциональность, быстродействие и безопасность, а также за возможность использования стандартных визуализаций с минимальным количеством кастомных элементов – дашборды подготовлены на коробочной версии платформы.

В настоящее время система «Дашборд» продолжает развиваться: идет доработка визуализаций, создаются новые информационные панели, добавляются новые показатели.

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