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Sitronics KT проведет аудит цифровой зрелости Гатчинского муниципального округа

Разработчик наукоемких решений для государства и бизнеса Sitronics KT (входит в Sitronics Group) и Гатчина реализуют пилотный проект по проведению цифрового аудита территории. Соглашение о реализации проекта подписали ИТ-разработчик и администрация муниципалитета.

Его цель – определить направления и сферы, требующие внедрения технологий для повышения эффективности работы городских организаций и предприятий, а также вовлеченности жителей города в процессы городского управления. Специалисты Sitronics KT также должны будут выявить перспективные направления развития территории с помощью прикладных цифровых сервисов. Итогом реализации проекта станут отчеты, включающие показатель уровня цифровой зрелости города, цифровой культуры городских предприятий, а также курирующих их органов муниципальной власти.

Соглашение со стороны Sitronics KT подписал директор по информационным системам и техническим средствам обучения Sitronics KT Алексей Рябов, со стороны Гатчинского муниципального округа – глава администрации Людмила Нещадим.

«Для нас это первый подобный проект по формированию концепции цифровой зрелости территории на основе стандартов «Умного города». А Гатчина фактически станет площадкой для отработки нашей новой компетенции», – сказал Алексей Рябов.

«Цифровой аудит – это важный шаг в развитии Гатчинского района. Он поможет нам определить направления, которые нуждаются в цифровизации, чтобы сделать жизнь наших жителей комфортнее и эффективнее. Считаем, что опыт сотрудничества с Sitronics KT станет примером успешной цифровизации для других муниципальных образований», – сказала глава администрации Гатчинского муниципального округа Людмила Нещадим.

Это не первый технологический проект Sitronics KT в Гатчинском муниципальном образовании. Ранее ИТ-компания внедрила цифровую платформу управления территорией для поддержки принятия решений руководителя администрации. В рамках проекта была создана электронная приемная (чат-бот), что упростило и ускорило процесс взаимодействия населения с муниципальными органами власти, также был реализован пилотный проект внедрения системы управления здравоохранением в Гатчинской клинической межрайонной больнице.

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