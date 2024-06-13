CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы Цифровизация ИТ в госсекторе
|

Знакомиться на «Госуслугах» готовы только 23% экономически активных россиян

Положительных и отрицательных отзывов о знакомствах в интернете среди россиян примерно поровну, а вот с предложением открыть дейтинг-сервис на «Госуслугах» согласились только 23%. В опросе сервиса по поиску работы Superjob.ru приняли участие 1600 экономически активных граждан из всех округов страны.

Мнения россиян по поводу возможности знакомств в интернете разделились поровну: каждый второй россиянин относится к такому способу положительно или скорее положительно, столько же — однозначно или скорее отрицательно. Об этом CNews сообщили представители Superjob.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов предложил открыть на «Госуслугах» раздел для знакомств с целью создания пары. Только 23% россиян поддерживают данную инициативу. 41% категорически против: «Незачем засорять Госуслуги»; «Для этого есть социальные сети и приложения»; «Депутаты должны решать государственные вопросы».

Характерно, что именно те категории граждан, которые чаще одобряют интернет-сервисы знакомств (мужчины и россияне с зарплатой от 100 тыс. руб.), больше всего возмущаются идеей открытия дейтинг-раздела на «Госуслугах».

***

Место проведения опроса: Россия, все округа

Населенных пунктов: 372

Время проведения: 27 мая – 10 июня 2024 г.

Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет

Размер выборки: 1600 респондентов

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Александр Мартыненко, «РТ МИС»: Цифровизация здравоохранения не закончится в ближайшие годы

США ввели тотальные санкции против россиян. Им запрещено оказывать ИТ-услуги, перекрываются поставки электроники

Дмитрий Михеев, «АйТи Бастион» — Как обеспечить безопасность обмена данными

Девять лет получил экс-глава «Оборонэнергосбыта» за фиктивные контракты на ПО

Максим Семёнкин, CodeInside: Рынок от аутсорсинга не отказывается, но активно сокращает его

Конференция CNews «Унифицированные коммуникации 2024» состоится 26 июня

MARKET.CNEWS

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Обзор Acer TravelMate P6: серьезный ноутбук для серьезных задач

Обзор смартфона TECNO CAMON 30 Premier 5G — фотовызов 2024

Аккумуляторные дрели и отвертки для работ по дому: хиты продаж

Показать еще

Наука

Внутри алмаза обнаружен иноземный минерал с необычным составом

Переворот в физике: найдены доказательства существования гравитона

Астрофизики запечатлели окончание формирования планеты из диска газа и пыли
Показать еще
ОБЗОР Рейтинг провайдеров IaaS Enterprise 2024
CNEWS TV Лютый конкурент Xiaomi создал нового «убийцу» флагманов на замену...
ОБЗОР Рейтинг российских платформ Kubernetes 2024
CNEWS TV Создан самый бесполезный в мире одноплатный компьютер
ОБЗОР Провайдеры IaaS с международной сетью ЦОД 2024
CNEWS TV Стеклянные накопители будут тысячелетиями хранить десятки петабайт...
ОБЗОР Импортозамещение 2024
CNEWS TV Транзакции на триллионы долларов десятилетиями обрабатываются...
ОБЗОР Российские операционные системы 2024
True Tech Day 2024 True Tech Day 2024