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В Санкт-Петербурге создали цифровые копии знаменитых коней Клодта

Корпорация «Элар» проводит новый этап оцифровки для Научно-исследовательского музея при Российской академии художеств. В рамках текущего проекта с помощью профессиональных планетарных сканеров уже оцифрована коллекция рисунка, представляющая как этапы развития рисовальной школы в России, так и ценнейшее собрание западноевропейского рисунка XVII-XVIII вв., приобретенного для начала обучения рисованию в Императорской Академии художеств. Об этом CNews сообщили представители «Элар».

«Также проводится фотофиксация собрания скульптуры. Это наглядные пособия Академии художеств по истории и развитию скульптуры, начиная с Древнего Египта и по эпоху Возрождения, — сказала специалист по видео-графическому банку данных ФГБУК «Научно-исследовательский музей при Российской Академии художеств» Марина Валерьевна Хартанович. — Особую ценность представляют оригинальные работы известных скульпторов Н.С. Пименова, М.М. Антокольского, В.А. Беклемишева, П.К. Клодта, Ф.П. Толстого, В.В. Лишева, П.П. Трубецкого, М.Г. Манизера, Б.Я. Воробьева».

Цифровые копии уже созданы, например, для конных статуй Клодта, которые хранятся в музее. «Петр Клодт — офицер-артиллерист, был вольнослушателем Императорской Академии художеств по классу скульптуры. Его скульптуры коней на Аничковом мосту не оставляют равнодушными жителей и гостей Санкт-Петербурга», — сказала Марина Валерьевна Хартанович.

Интерес для коллекционеров и библиофилов представляет книжная графика работы К.А. Сомова, Л.С. Бакста, И.Я. Билибина: обложки книг, календари, афиши, либретто.

Материалы сайта востребованы у учащихся художественных учебных заведений, родственников выпускников Академии художеств, краеведов и самой широкой аудитории.

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