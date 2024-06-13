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«Аэромакс» оцифрует участок нефтепровода «Грозный-Баку»

«Аэромакс» успешно провел комплексное обследование участка нефтепровода «Грозный-Баку». Специалисты компании организовали аэрофотосъемку и воздушное лазерное сканирование объектов транспортировки углеводородов, а также прилегающей местности. Результатом обработки данных станут цифровые модели местности и рельефа, а также ортофотоплан коридора трубопровода в Кировском районе столицы Дагестана. Материалы позволят нефтяникам детализировать перспективные планы развития транспортной ветки «черного золота», соединяющей Россию и Азербайджан. Об этом CNews сообщили представители ООО «Аэромакс»

Для «полевых» воздушных работ по обследованию территории специалистам «Аэромакс» понадобилось 10 дней. В результате аэрофотосъёмочных работ операторы гражданских беспилотных авиационных систем получили высокоточные фотоматериалы с пространственным разрешением до 1 см/пиксель, а также облако точек лазерного сканирования поверхности, точность измерений которого составляет 5 см. Такой качественный материал позволит специалистам группы камеральной обработки оперативно подготовить цифровые модели.

«Построенные цифровые модели местности и рельефа особенно актуальны для перспективного развития объектов, расположенных в гористой местности Дагестана. Они максимально детализируют расчеты будущих проектов, а также актуализируют специфику текущего обслуживания объектов. По сути, оператор важнейшей нефтетранспортной магистрали получил исчерпывающие данные для эффективного управления нефтепроводом», – сказала генеральный директор ООО «Аэромакс» Алиса Сазанова.

Магистральный нефтепровод «Грозный-Баку» обеспечивает реверсивную транспортировку углеводородов между Россией и Азербайджаном, и участвует в логистических цепочках энергоносителей между центральной Азией и Европой. В частности, по этой нитке осуществляется транзит нефти из Казахстана.

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