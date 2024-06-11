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LWCOM выходит на рынок автоматизированных систем управления объектами электроэнергетики

Системный интегратор LWCOM (ООО «ЛВКОМ Проект») объявляет о выходе на рынок автоматизированных систем оперативно-диспетчерского, технологического и ситуационного управления объектами электроэнергетики. Об этом CNews сообщили представители LWCOM.

В 2023 г., следуя плану развития компании в сторону расширения портфеля продуктов российских производителей, было заключено стратегическое партнерство с компанией «Монитор Электрик». Новый партнер LWCOM занимает лидирующие позиции среди российских разработчиков программного обеспечения, направленного на автоматизацию различных процессов в сфере энергетики.

Активно развивая новое направление, в штат системного интегратора были приняты профильные технические эксперты, обладающие большим практическим опытом по созданию, инсталляции, настройке и сопровождению систем оперативно-диспетчерского, технологического и ситуационного управления.

«2023 г. стал для нас некой поворотной точкой. В дополнение к широкой палитре ИТ-услуг и сервисов, благодаря которой нас уже почти 20 лет знают наши клиенты, мы открыли новое направление в сфере автоматизированных систем управления и за достаточно короткий срок стали полноценным участником этого рынка с большим набором узкоспециализированных компетенций. Мы очень гордимся проделанной нами работой в области развития этого сегмента бизнеса. Наши сотрудники на отлично прошли обучение по «СК-11», обогатив свой багаж знаний, а новые коллеги с профильным опытом значительно усилили команду и все это позволило нам в первый год работы в конкурентной борьбе стать победителем и подрядчиком по созданию систем управления для ТГК-1, Мосэнерго ОГК-2. Обладая новой для себя технологической экспертизой, мы планируем сфокусироваться на проектах по внедрению автоматизации нового поколения в российских предприятиях энергетического комплекса в Северо-западном и Центральном регионах Российской Федерации», — Сергей Бобров, основатель компании LWCOM.

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