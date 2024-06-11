CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Кадры ИТ в госсекторе
|

ДОМ.РФ стал индустриальным партнером Университета МИСИС

ДОМ.РФ и Университет МИСИС заключили соглашение о сотрудничестве в рамках реализации программ бакалавриата и магистратуры по технологиям информационного моделирования (ТИМ). Вместе стороны займутся подготовкой квалифицированных ТИМ-специалистов для повышения уровня цифровой зрелости строительной отрасли.

В образовательную программу будут включены методические материалы, разработанные экспертами Центра компетенции по ТИМ и цифровизации строительства ДОМ.РФ. Также студенты приобретут практические навыки работы с отечественной ТИМ-платформой «Цифровой контроль строительства» (ЦКС), разработанной ДОМ.РФ.

«У ДОМ.РФ налажены отношения с ведущими вузами страны, и мы рады, что Университет МИСИС стал нашим партнером. Совместно будем работать над совершенствованием программ обучения по запросам бизнеса и трудоустройством студентов в ведущие компании. Вместе с тем, прикладным навыкам работы с цифровыми моделями на базе софта от ДОМ.РФ будут обучены не менее 600 студентов вуза», — прокомментировал директор по цифровизации жилищной сферы ДОМ.РФ Александр Лукьянов.

ЦКС — это решение, созданное ДОМ.РФ для управления строительными проектами, работы с документами и информационными моделями. Оно позволяет застройщику получать качественные и достоверные исходные данные об объекте строительства, без которых невозможно управление процессами. Девелоперы с помощью ЦКС могут контролировать актуальность документации по проекту и соответствие полученной трёхмерной модели заданию на проектирование. ЦКС внесён в реестр отечественного ПО Минцифры РФ, а также включен правительственной комиссией в состав Индустриального центра компетенций «Строительство» по импортозамещению.

«Кафедра автоматизированного проектирования и дизайна Университета МИСИС целенаправленно привлекает к реализации образовательных программ лучших вендоров из индустрии для разработки совместных образовательных программ, формирования актуальных навыков у обучающихся и выращивания востребованных специалистов, готовых на раннем этапе интегрироваться в рабочие процессы и становиться частью профессионального сообщества», — отметил к.т.н., заведующий кафедрой автоматизиро-ванного проектирования и дизайна Евгений Коржов.

Справочно:

НИТУ МИСИС — ведущий вуз страны в области создания, внедрения и применения новых технологий и материалов. Университет входит в группу лидеров федеральной программы «Приоритет-2030» в рамках базовой и специальной части «Исследовательское лидерство».

erid:erid: LjN8Jvy7RРекламодатель: АО «ДОМ.РФ»ИНН/ОГРН: 7729355614 / 1027700262270Сайт: www.domrf.ru

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Одно пространство для сотни задач: обзор интерактивных онлайн-досок

Девять лет получил экс-глава «Оборонэнергосбыта» за фиктивные контракты на ПО

Олеся Суханос, «МегаФон ПроБизнес»: Экологическая обстановка стабилизируется за счет новейших технологий

Конференция CNews «Унифицированные коммуникации 2024» состоится 26 июня

Облегченная миграция с Oracle: как осуществить переход на новую СУБД быстрей и проще

Минцифры тестирует на «Госуслугах» технологию GPT

MARKET.CNEWS

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Обзор смартфона TECNO CAMON 30 Premier 5G — фотовызов 2024

Аккумуляторные дрели и отвертки для работ по дому: хиты продаж

Обзор HUAWEI WiFi AX2 Новый: умный роутер с Wi-Fi 6

Показать еще

Наука

Внутри алмаза обнаружен иноземный минерал с необычным составом

Переворот в физике: найдены доказательства существования гравитона

Астрофизики запечатлели окончание формирования планеты из диска газа и пыли
Показать еще
ОБЗОР Рейтинг провайдеров IaaS Enterprise 2024
CNEWS TV Лютый конкурент Xiaomi создал нового «убийцу» флагманов на замену...
ОБЗОР Рейтинг российских платформ Kubernetes 2024
CNEWS TV Создан самый бесполезный в мире одноплатный компьютер
ОБЗОР Провайдеры IaaS с международной сетью ЦОД 2024
CNEWS TV Стеклянные накопители будут тысячелетиями хранить десятки петабайт...
ОБЗОР Импортозамещение 2024
CNEWS TV Транзакции на триллионы долларов десятилетиями обрабатываются...
ОБЗОР Российские операционные системы 2024
True Tech Day 2024 True Tech Day 2024