Более 1,5 млн раз нейросеть помогла расшифровать архивные документы Подмосковья

На платформе «Поиск по архивам» нейросеть расшифровывает метрические книги региона до 1917 г. К архивным документам Московской области обратились уже более 1,5 млн раз. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Искусственный интеллект в нашем регионе не только следит за чистотой, перемещением стройотходов и обедами школьников, но и помогает жителям изучать свое генеалогическое древо. На платформе «Поиск по архивам» расшифровано уже более 650 тыс. страниц метрических книг из Центрального госархива Подмосковья», – сказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

Документы XVIII – начала XX веков обработаны с помощью алгоритма, построенного на базе системы оптического распознавания символов. В оцифрованных файлах содержится множество записей о людях, которые проживали на территории не только Московской области, но и Москвы, Рязани, Тулы, Владимира и их окрестностей.

«На сервисе можно как просматривать рукописные записи, так и читать их в формате обычных книг после расшифровки нейросетью», – отметила Надежда Куртяник.

Чтобы найти данные, нужно воспользоваться сервисом «Яндекса» – «Поиск по архивам». В поисковой строке следует ввести фамилию человека, населенный пункт или другие сведения. Искусственный интеллект сразу покажет документы, в которых они встречаются.