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Предприятия ОЭЗ «Технополис Москва» инвестировали в развитие высокотехнологичных производств около 50 млрд рублей в 2023 году

По итогам 2023 г. свыше 100 компаний-резидентов ОЭЗ Москвы открыли более 4,1 тыс. рабочих мест, вложив в экономику города около 50 млрд руб. Об этом CNews сообщили представители ОЭЗ «Технополис Москва».

«Сегодня в особой экономической зоне столицы свою деятельность ведут более 200 предприятий, из которых свыше 100 имеют статус резидента и получают ряд налоговых преференций. В 2023 году предприятиями со статусом резидента создано свыше 4,1 тысячи рабочих мест и вложено около 50 млрд руб. инвестиций. По сравнению с 2022 годом показатели выросли почти в 2,2 раза и в 1,5 раза соответственно», – сказал Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

В числе лидеров по показателям предприятия микроэлектроники, производители лекарств и медизделий.

«Выручка резидентов ОЭЗ столицы в 2023 г. составила почти 137 млрд руб. Это в 2,3 раза больше, чем за предыдущий период. По этому показателю также лидируют производители микроэлектроники рублей и медицинской промышленности», – сказал генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев.

В 2023 г. статус резидента ОЭЗ «Технополис Москва» получили 16 компаний, которые планируют вложить в экономику города около 14,5 миллиарда рублей и создать на площадках ОЭЗ свыше трех тысяч рабочих мест.

Особая экономическая зона «Технополис Москва» — территория с особым юридическим статусом, на которой действует льготный режим предпринимательской деятельности для инвесторов. Площадь ее шести площадок («Печатники», «Алабушево», «Микрон», «МИЭТ», «Ангстрем», «Руднево»), на которых размещаются высокотехнологичные предприятия, превышает 280 гектаров. ОЭЗ «Технополис Москва» на протяжении нескольких лет является лидером международных и национальных отраслевых рейтингов.

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